La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, aseguró que no le preocupa el distanciamiento de Perú Libre con el Gobierno tras el anuncio de que la bancada no dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Mirtha Vásquez, y dijo no creer que sea el sentir de las bases del partido.

“No (me preocupa el distanciamiento de Perú Libre) porque no creo que es el sentir de las bases del partido, pero creo que es un poco premonitorio estar pensando de ayer para hoy. Nosotros estamos trabajando, caminando. Estar acá me parece novedoso lo que salió (el comunicado), pero no me preocupa porque estamos trabajando con ustedes, con el Perú y a ellos nos debemos”, manifestó.

Desde Cerro de Pasco, la también vicepresidenta aseguró que el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, “no se está saliendo de la línea” prometida durante la campaña electoral y remarcó que el país “apostó por ese cambio con esperanza”.

“Nada ni nadie nos va a detener de esa línea que el presidente Castillo ha trazado. No nos estamos saliendo de la línea, estamos siguiendo la línea que en campaña hemos dicho porque somos hombres y mujeres leales con la patria y con lo que se ha ofrecido en campaña y no nos vamos a salir de la línea, nadie nos hará salir de la línea”, expresó.

“Estamos en esa línea porque el pueblo apostó por ese cambio con esperanza que el profesor Pedro Castillo y Dina Boluarte dijimos en campaña y no bajaremos la cabeza porque así trabajaremos. Nuestra moral, nuestra ética y nuestros principios nos van a mantener de pie junto a ustedes hermanas y hermanos queridos de Cerro de Pasco”, agregó.

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, Boluarte Zegarra manifestó que el comunicado de Perú Libre, respecto a que no dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Mirtha Vásquez, “ha sido una sorpresa” para ella y los ministros.

“Ha sido una sorpresa para nosotros hoy en la mañana, pero estamos trabajando por el Perú, el presidente muy temprano ha estado por la zona de la selva. Las cosas del partido se atienden dentro del partido”, subrayó.

Como se recuerda, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, informó que tras una Asamblea Nacional Extraordinaria, su partido decidió que no dará el voto de confianza al Gabinete presidido por Mirtha Vásquez.

En sus redes sociales, Cerrón Rojas anunció también la recomposición de la bancada. “Asamblea Nacional Extraordinaria: Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada”, escribió en su cuenta de Twitter.