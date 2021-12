La fiscal del Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, Bonnie Bautista, dijo que solicitarán que se cambie la prisión suspendida dictada contra Vladimir Cerrón por una prisión efectiva para que se cumpla dentro de un centro penitenciario.

“Se va a hacer el requerimiento (de variación de prisión suspendida por prisión efectiva) porque, si no me equivoco, en la resolución, al sentencia de la sala en primera instancia cuando se dio en Junín se les dio un plazo de seis meses, si no me equivoco, para que hagan el pago efectivo de los 850 mil soles. Al día de hoy, ese plazo ya estaría vencido en exceso”, dijo en declaraciones difundidas por Perú21 este martes 14.

Cabe recordar que el Poder Judicial informó que se declaró fundada la medida de incautación sobre el pago de la reparación civil que se impuso en la sentencia contra el secretario general de Perú Libre por el delito de negociación incompatible cometido cuando fue gobernador de Junín.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, que actualmente investiga a Vladimir cerrón por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública – organización criminal y contra la administración pública - cohecho pasivo propio y otros, solicitó incautar los S/. 850 000 por concepto de reparación civil.

Este fallo, según estimó la fiscal Bautista, será apelado por la defensa del dirigente de Perú Libre. Una vez que sea confirmado en segunda instancia, indicó que le correspondería solicitar la variación de la prisión suspendida.

“Espero que el tema de la resolución sea apelada y que eventualmente pueda ser confirmada por la sala y el Ministerio Público va a proceder a requerir lo que corresponde que es el pago de la reparación civil”, señaló.

“Nos corresponde como Ministerio Público (pedir la variación a prisión efectiva) máxime cuando estamos dentro de los cuatro años de la pena suspendida y estando con reglas de conducta en periodo de prueba los cuatro sentenciados. El Ministerio Público está en toda la facultad de accionar y así lo vamos a hacer”, garantizó Bonnie Bautista.