Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre y exgobernador de Junín, habría pedido al menos en dos oportunidades ser nombrado como ministro de Salud en el gobierno de Pedro Castillo, a pesar de que durante la campaña aseguró que no buscaba ocupar algún cargo público.

Según informó IDL-Reporteros en una publicación sobre las controversias que se generaron en el Poder Ejecutivo tras la juramentación de Guido Bellido (congresista de Perú Libre) como presidente del Consejo de Ministros, el fundador de Perú Libre tuvo esta pretensión y se la expresó a Castillo antes que fuera proclamado como ganador de la segunda vuelta y presidente electo.

Al menos en dos ocasiones Vladimir Cerrón habría esto este pedido con el apoyo de otros dirigentes de Perú Libre. La última vez habría sido en el congreso partidario de Perú Libre el 24 de julio último.

Pedro Castillo se habría podido negar a esta petición debido a la imposibilidad legal de que asuma algún cargo como funcionario público, debido a la sentencia por negociación incompatible en su contra.

De otro lado, Vladimir Cerrón también es mencionado como protagonista de polémicas al interior del Gobierno tras la juramentación de Bellido Ugarte como primer ministro, hecho que generó desazón entre los aliados de Pedro Castillo, especialmente desde el movimiento Nuevo Perú. Esto se vio reflejado en la demora en la juramentación de Pedro Francke y Aníbal Torres como ministros de Economía y Justicia respectivamente.

En las conversaciones que se llevaron a cabo en el Gran Teatro Nacional en San Borja el 29 de julio, poco antes de la juramentación de la mayoría del gabinete, Francke había cuestionado el nombramiento de Guido Bellido en la PCM y señaló que no podía ser ministro en esas condiciones. Similar posición tuvo Aníbal Torres. Ambos se retiraron del evento sin jurar con el resto del gabinete.

De otro lado, Vladimir Cerrón defendió a Guido Bellido y señaló que si el Congreso los enfrentaba por tener un gabinete así, “nos vamos al pueblo y el pueblo nos defenderá”.





Vladimir Cerrón negó querer ser ministro





En una entrevista que brindó en abril de este año, luego de que se conociera que Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasarían a la segunda vuelta, Vladimir Cerrón aseguró que él no ocuparía ningún cargo en caso Perú Libre obtuviera la victoria presidencial.

“No tengo ninguna ambición de ocupar algún cargo, me mantengo como secretario general del partido y, posiblemente como jefe del plan de Gobierno, esa es la tarea que me corresponde. El Gobierno hace obras y el partido crea la consciencia en el pueblo para sostener al Gobierno que va a realizar los cambios trascendentes en favor del Pueblo”, dijo a Canal N.

“No nos quita el sueño el nombre de un ministro porque tenemos el programa de Gobierno a ejecutarse, quien sea designado tiene que ejecutar el programa del partido”, señaló en la entrevista del 12 de abril.