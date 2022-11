La Fiscalía de la Nación pidió 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, en el marco del caso de financiamiento al partido.

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público dio a conocer que el fiscal provincial de lavado de activos Richard Rojas realizó esta solicitud en contra de Vladimir Cerrón.

Además, es importante precisar que la investigación fiscal también incluye a los congresistas Waldemar Cerrón y Guido Bellido, quien recientemente renunció a la bancada de Perú Libre.

DINI HABÍA DESMENTIDO INFORMACIÓN DE COLABORADOR EFICAZ

Cabe recordar que la Dirección Nacional de Inteligencia había calificado de “falsa” la información de un colaborador eficaz relacionada a pagos ascendientes a 40 mil soles bajo el apodo de “agente” con el código ‘Montaña’ al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y Richard Rojas.

VLADIMIR EXPRESÓ SU DECEPCIÓN DE PEDRO CASTILLO

Este jueves, Vladimir Cerrón también reiteró su decepción con Pedro Castillo, llemando como “estafa electoral” su Gobierno debido a que no ha podido cumplir diferentes promesas que realizó durante su campaña.

“En gran parte me siento decepcionado porque no se ha puesto en marcha lo que se le ha prometido al pueblo en las plazas ni en los mítines, calles o redes sociales. Yo creo que si no podemos hacer algo de lo que hemos prometido nos convertimos en una estafa electoral”, declaró en diálogo con Canal N.

