El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y todos los miembros de su pleno, así como el excongresista Fernando Olivera y Vladimiro Montesinos fueron protagonistas de noticias importantes esta última semana, todas vinculadas al proceso electoral que todavía no concluye, ya que todavía no se ha proclamado oficialmente al ganador de la segunda vuelta.

A continuación, un recuento que permite seguir la línea de tiempo de cómo ocurrieron hechos que paralizaron por, al menos, cuatro días, el proceso electoral y generaron fuertes reacciones a nivel nacional e internacional.

JNE analiza nulidades de Fuerza Popular

El miércoles 23 de junio, ocurrió un debate dentro del pleno del JNE luego que los abogados de Fuerza Popular insistieran en su pedido para que se analicen sus denuncias de presunto fraude a través de la comparación de firmas de miembros de mesa con las listas de electores que tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Reniec.

Los tres magistrados que decidieron en contra de atender esta exhortación de Fuerza Popular fueron el presidente del JNE , Jorge Luis Salas Arenas, y los magistrados Jovián Sanjinez y Jorge Rodríguez Velez. El único que respaldó la posición del partido fujimorista fue Luis Arce Córdova.

Luis Arce presenta su “declinación”

Ese mismo miércoles, Luis Arce anunció su declinación “de forma irrevocable” al pleno del JNE , a pesar de que el cargo de miembro del jurado es irrenunciable mientras se lleva a cabo un proceso electoral. El magistrado dijo que no quería que sus votos en minoría convaliden “falsas deliberaciones” que son decisiones con una “clara parcialización”.

La Ley Orgánica del JNE precisa en qué casos procede una renuncia de un miembro del pleno. En ninguna parte de la norma, se considera la palabra “declinación formal” a ejercer el cargo como indica Luis Arce en su carta.

“Artículo 16°: El cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable durante los procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares”, se lee en la norma.

JNE suspende a Luis Arce

El jueves, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, suspendió en el ejercicio del cargo de miembro titular del pleno a Luis Arce “para dar lugar a la convocatoria del representante que provisionalmente corresponda”, hasta la tramitación de su renuncia luego que concluyan las elecciones.

#LoÚltimo 🚨 | El Ministerio Público informa que el Dr. Víctor Raúl Rodríguez Monteza fue notificado a las 3:50 p.m., sin inconvenientes, sobre su incorporación inmediata al JNE, en reemplazo del Dr. Luis Arce Córdova, bajo responsabilidad funcional. Se adjunta el cargo. pic.twitter.com/sw0FLAJfPt — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 25, 2021

En cuestión de horas, el Ministerio Público notificó al reemplazo de Arce Córdova, el fiscal Supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, para que asuma el puesto. Este último accedió a jurar al cargo, a pesar de que señaló que la suspensión de Luis Arce no estaba contemplada en la ley del JNE.

Proceso contra Luis Arce

El viernes, luego de la confirmación de su suspensión, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario inmediato contra Luis Arce Córdova por su apartamiento arbitrario al cargo irrenunciable de miembro del JNE.

En paralelo, en una entrevista a Willax TV ese mismo día, el suspendido integrante del JNE dijo que su apartamiento del puesto fue “ilegal” y dijo que Salas Arenas no tenía facultades para suspenderlo, a pesar de que él mismo pidió que se valide su declinación al cargo y se nombre a su accesitario.

Jura Víctor Raúl Rodríguez Monteza

El fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza juró la mañana del sábado al “cargo temporal de sustituir al señor Luis Arce Córdova como miembro del pleno del JNE, el mismo cargo que ocupará en calidad de primer suplente elegido por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público”.

“Es pertinente hacer presente, a raíz de los últimos acontecimientos que ciertamente la declinación producida (por Luis Arce Córdova) no está prevista, pero que esta ha sido asimilada a la renuncia que, como todos ya conocemos, no es en esta etapa del proceso electoral, factible [...] Quiero hacer presente a todos y a todas que las artes interruptivas no prosperarán”, dijo Jorge Luis Salas Arenas tras el juramento de Rodríguez Monteza.

El factor Vladimiro Montesinos

El JNE también se vio afectado por la difusión de audios que hizo el jueves 24 de junio el excongresista Fernando Olivera en las cuales se oye a Vladimiro Montesinos conversar con el exmilitar Pedro Rejas para recomendarle un camino que permita influir en el JNE a favor de Fuerza Popular. Tres de los audios que mostró en la conferencia de prensa fueron difundidos por Facebook por la página Tercer Ojo.

“Sería bueno que lo localizaras a él (Guillermo Sendón) para que él pueda apoyar y bueno, tiene que meter un poco de gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? [...] Él te va a decir hay tanto, cancelar honorarios de tanto. Ya tú maneja directamente con él ese tema”, se le oye decir a Vladimiro Montesinos.

Las conversaciones fueron confirmadas, tanto por Guillermo Sendón (a quien se le oye decir que Luis Arce Córdova le dijo que favorecería a Fuerza Popular a cambio de 3 millones de dólares), como por la Marina de Guerra y el INPE que detallaron que Montesinos Torres realizó llamadas telefónicas los días 10 y 23 de junio, tal y como informó Olivera.

Investigaciones por audios de Montesinos

El viernes, además de confirmar que Vladimiro Montesinos había realizado las mencionadas llamadas telefónicas, la Marina y el INPE anunció que había iniciado una investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones porque el exasesor de Alberto Fujimori solo podía contactar a familiares o sus abogados.

La Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario informan sobre las hechos ocurridos en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao: pic.twitter.com/DgVeTilOJ8 — Marina de Guerra (@naval_peru) June 25, 2021

A esto se suma la gestión que hizo el JNE ante el Ministerio Público para pedir que se investigue a nivel penal el origen y el contenido de los audios difundidos por Fernando Olivera para “determinar su autenticidad” y las posibles responsabilidades.

Horas después, el Ministerio Público confirmó que los audios que involucran a Vladimiro Montesinos y otras personas fueron derivados a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos a cargo de Bersabeth Revilla.