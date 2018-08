Insólito. Vladimiro Montesinos le envió una carta al director de la cinta 'Caiga quien caiga', que contará la caída del exasesor de Alberto Fujimori, para que esta no se estrene, según lo reveló el exprocurador anticorrupción José Ugaz en una entrevista para el diario El Comercio.



Según José Ugaz, Vladimiro Montesinos le envió una carta notarial, a través de su abogada Estela Valdivia, al director Eduardo Guillot, conminándolo a que no estrene 'Caiga quien caiga' porque considera que afecta su derecho a la intimidad y su buena reputación.



"Y dice 'buena imagen', no dice 'imagen'. Son cinco páginas donde amenaza con una serie de textos legales y dice que si se estrena la película va a denunciarlo penalmente", contó Ugaz sobre la carta de Vladimiro Montesinos.



Este elemento vuelve a ' Caiga quien caiga' algo real maravilloso. . "O sea que Vladimiro Montesinos hoy en día hable de su buena imagen para impedir que se estrene la película es muy interesante", comentó el exprocurador anticorrupción.



' Caiga quien caiga' será estrenada el 23 de agosto en las principales salas del país. La cinta cuenta la historia de la caída de Vladimiro Montesinos, quien entonces era uno de los personajes más poderosos del país y ahora se encuentra preso en la Base Naval del Callao.



El papel de Vladimiro Montesinos será interpretado por Miguel Iza. El reparto lo completan Javier Valdez, Eduardo Camino y Karina Jordan, entre otros artistas.



La cinta está basada en el libro de José Ugaz sobre la caída de Vladimiro Montesinos y del expresidente Alberto Fujimori.