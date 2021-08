El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, se reunió hoy con voceros de las bancadas Alianza Para el Progreso (APP) y Avanza País, para hablar sobre planteamientos del Gobierno y escuchar las observaciones que traen ambas agrupaciones desde el Congreso, así como para descartar que el Ejecutivo esté evaluando aplicar algún tipo de control de precios.

Así lo informó el portavoz de Avanza País, José Williams, quien participó en el diálogo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas esta mañana.

“(Pedro Francke) nos dijo claramente que no va a haber un control de precios, también nos precisó que no van a repartir dinero que no tienen y que van a invertir en las regiones”, indicó ante la prensa al salir de la cita.

Williams señaló esto al ser consultado sobre lo que mencionó el presidente de la República, Pedro Castillo, esta mañana, al indicar que la próxima semana “Va a haber sorpresas con el gas y también con los alimentos de la población”.

El portavoz de Avanza País reiteró que, en la conversación con Francke, se habló sobre la importancia de que el gabinete esté integrado por personas con “idoneidad moral y calificación para el cargo”, por lo que su bancada sigue evaluando la posición que tomarán el 26 de agosto, cuando el gabinete de Guido Bellido acuda a pedir el voto de confianza al Congreso.

Similar posición expuso el vocero de APP, el congresista Eduardo Salhuana, quien dijo que hubo puntos en común en el diálogo con el ministro de Economía.

“Hemos planteado la prioridad en los sectores de educación, que se ha declarado en emergencia, el tema de salud, proyectos de desarrollo, la actividad acuícola y el cambio climático. Hemos tenido coincidencias en buscar puntos en común para sacar adelante al país”, comentó.

El legislador también dijo que APP se encuentra dispuesto a escuchar, debatir y plantear lo que piensan como partido político antes de decidir si otorgan o no el voto de confianza.

Cabe recordar que el pasado 16 de agosto, Pedro Francke se reunió con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para coordinar acerca del proyecto de Ley de Presupuesto Público 2022, que se enviará a fines de agosto al Legislativo.