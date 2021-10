El vocero de la bancada Perú Libre, Waldemar Cerrón, dijo que el Gabinete debería tener unos 8 o 9 ministros que “sí representen a Perú Libre”, como una de las críticas en contra de la designación de Mirtha Vásquez y otros funcionarios por parte del presidente, Pedro Castillo.

“(Este Gabinete de Mirtha Vásquez) representa a un sector que no han trabajado en la campaña, no tienen una bancada fija, como en el caso de Nuevo Perú o Juntos por el Perú y, sin embargo, están en ministerios”, señaló en declaraciones a Canal N.

“[¿Cuántos ministros hubieran querido tener?] Creo que debe ser un tema democrático entre todas las bancadas. Debiéramos tener aproximadamente unos 8 o 9 ministerios que sí representen a Perú Libre. Son como las comisiones que son presididas por Alianza Para el Progreso, Acción Popular y a nosotros nos han tocado las comisiones que hemos asumido y que algunos llaman de poca llegada”, añadió.

Waldemar Cerrón dijo que debería haber una "distribución democrática" de ministros. (Canal N)

El portavoz de la bancada oficialista consideró que debería haber una distribución entre los ministerios dentro de un Gabinete proporcional a los resultados electorales, como ocurre dentro del Congreso donde se distribuyen presidencias de comisiones en base al número de legisladores electos.

“Yo creo que sí debería ser así, si hablamos de un tema democrático. [¿Osea, cree que debería haber ministros de Renovación Popular, Fuerza Popular y otros partidos?] De alguna manera los tienen porque si no, no estaríamos en un trabajo articulado con las demás formas políticas”, respondió, aunque luego no detalló qué ministros considera que representan a la oposición.

Waldemar Cerrón precisó que, en opinión de la bancada, tanto Betssy Chávez como Dina Boluarte son dos casos de ministros que son militantes de Perú Libre, por lo que considera que tienen algo de representación en el Gabinete.

“Hay presencia y desarrollo. Nosotros queremos tranquilidad. Hay que entender y respetar. Nosotros decimos que no estamos de acuerdo, que no respaldamos al Gabinete porque más adelante dirán que se callaron cuando había un Gabinete que no los representaba. Nosotros estamos poniendo nuestra posición”, comentó.

Perú Libre y la confianza al Gabinete

El portavoz de Perú Libre comentó que son la bancada oficialista porque ganaron las elecciones generales y que se mantienen unidos. Sin embargo, no confirmó que vaya a ocurrir un voto en bloque al momento de otorgar o rechazar la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez.

“No (tenemos que votar en el mismo sentido). Hay que entender la pluralidad de pensamientos y sentimientos como intereses que tienen las personas. No somos un grupo que si uno dice A todos dicen A. No significa que se haya roto la unidad. La unidad son un conjunto de contradicciones y las diferencias nos complementan”, acotó el congresista.