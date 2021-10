Sigue pegando. El cambio de gabinete por parte del mandatario Pedro Castillo sigue generando duros comentarios desde la bancada de Perú Libre. El vocero de la bancada del lápiz, Waldemar Cerrón, sostuvo que “los judas se ahorcaron solos”, ello, en referencia a los nuevos ministros que juramentaron ayer en Palacio de Gobierno, entre ellos, el de Mirtha Vásquez como flamante premier.

“No debemos olvidar que los Judas se ahorcaron solos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, ayer, tras la juramentación del nuevo gabinete, el hermano de Vladimir Cerrón sostuvo que la bancada no respalda a los nuevos integrantes.

“La bancada de Perú Libre no respalda este Gabinete, porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos y no se tiene acá una consecuencia mínima”, dijo en declaraciones a la prensa.

NO SERÁN OBSTRUCCIONISTAS

Hoy por la mañana, el vocero de la bancada Perú Libre recalcó que su bancada no está de acuerdo con los cambios producidos en el gabinete ministerial, sin embargo, aclaró que ello no significa que serán obstruccionistas.

“Vamos a dar una muestra educativa de lo que significa ser, de repente, una forma de no estar de acuerdo, que no significa pasarse al lado de la oposición, que no significa destruir lo que la patria está construyendo poco a poco”, señaló.

En esa línea, indicaron que “evaluarán” si otorgan o no el voto de confianza al gabinete Vásquez. Finalmente, indicó que Perú Libre espera que los ministerios mantengan “la misma línea política de las promesas que hicieron en campaña” y dijeron que no juzgarán a Mirtha Vásquez sin ver su desempeño frente a la presidencia del Consejo de Ministros.