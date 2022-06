El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, defendió a su colega Hernando Guerra García, portavoz del grupo parlamentario Fuerza Popular, luego de que se difundiera una imagen suya en la playa durante una sesión de comisión.

En diálogo con la prensa, desde el Legislativo, Cerrón Rojas, afirmó que el congresista fujimorista sí cumplió con su deber pues se participó de la sesión de manera virtual.

“Está trabajando. A ver, pues ¿Está trabajando sí o no? Entonces pues, yo puedo estar en mi casa también. Ustedes quieren oír lo que quieren. Para mí está cumpliendo su trabajo porque está respondiendo desde el tema virtual. Se hará una investigación sobre si es correcto o no y se tendrá un informe desde Ética”, aseveró.

“[¿Otorongo no come otorongo?] No, congresista tiene que respetar a congresista, y periodista también. Otorongo no es un adjetivo que corresponda al Congreso. Esto seguirá su proceso. [¿La comisión de Ética está sancionando?] La Comisión de Ética no una sola persona, la Comisión determina luego de un proceso si hay responsabilidad o no” ,añadió.

Guerra García dijo, luego de que se difundiera su imagen en la playa durante una sesión de comisión, que había programado un viaje al norte del Perú con su familia porque pensaba que para estas fechas ya no habría labores parlamentarias, pero que “lamentablemente” tuvo que trabajar. Además informó que todavía no pide licencia al Parlamento.

“Lamento que se haya prendido la cámara, yo tenía separado un viaje al norte del país para descansar, pidiendo licencia para ello, pero lo que pasó es que según mis cálculos ya no iban a haber comisiones ni pleno, lo programé esto para estos días, lamentablemente tuve que trabajar”, dijo a RPP.

“Yo digo que trabajo de manera remota, lo he hecho antes. Yo los días que he ido de vacaciones me han puesto comisiones a las que fui. Me han puesto trabajo en el momento en el que yo quería descansar”, añadió.