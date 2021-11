El Gobierno de Pedro Castillo, en poco más de 100 días de gestión, afronta una nueva crisis política ocasionada por las presiones que habrían existido en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Por este caso, el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, se encuentran en el ojo de la tormenta.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento por parte del mandatario Castillo Terrones mientras que la titular del Gabinete, Mirtha Vásquez, anunció a inicios de esta semana que tomarían decisiones, algo que no se llegó a concretar ya que el ministro Ayala reiteró que mantiene la confianza del jefe de Estado.

Las denuncias

El excomandante general del Ejército José Vizcarra denunció que recibió presiones por parte de Ayala, Pacheco y del propio presidente Castillo para el ascenso irregular de los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

“Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario (de Palacio de Gobierno) Bruno Pacheco y el ministro de Defensa (Walter Ayala) y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, manifestó Vizcarra Álvarez en diálogo con RPP.

Por su parte, el comandante Jorge Chaparro detalló, durante la ceremonia de relevo y reconocimiento al comandante de la Fuerza Aérea del Perú, que se pretendió “influenciar” el proceso de ascensos dentro de la institución.

“Un general y dos coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascenso. Somos pocos, nos conocemos. Un grupo de oficiales ha querido influenciar en las renovaciones y también los conocemos”, expresó.

Ambos reiteraron estas acusaciones ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde José Vizcarra también entregó registros de conversaciones por WhatsApp con diversos funcionarios, las cuales aseguró respaldan sus denuncias de presiones. Estas, hasta el momento, permanecen bajo reserva en el grupo de trabajo parlamentario presidido por José Williams (Avanza País).

La respuesta del ministro

Luego de esta situación el ministro señaló que estaba evaluando dejar el cargo y que ponía el mismo a disposición del mandatario. No obstante, posteriormente cambió de parecer y dijo que no tenía ningún motivo para renunciar.

“Uno, yo no me corro de nadie. Dos, tengo la conciencia tranquila. Tres, si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar? [Pero puso su cargo a disposición] Sí, porque es mi sector y me siento responsable si dos excomandantes, cuando son invitados al retiro, entran en un campo político pero quien los escogió a ellos al final fui yo porque cuando entramos al Gobierno los comandantes generales fueron relevados y fueron estas dos personas los que ingresaron a trabajar”, dijo ante la prensa luego de presentarse ante la Comisión de Justicia este miércoles.

La interpelación

El pleno del Congreso dio cuenta este jueves de una moción de interpelación multipartidaria contra el ministro de Defensa, Walter Ayala. Los cuestionamientos al titular de la cartera se deben a las supuestas presiones que habría ejercido sobre las Fuerzas Armadas para conseguir determinados ascensos.

Ese mismo día, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, convocó a una segunda sesión del pleno para que se vote la admisión al debate de la moción de interpelación contra Ayala.

Con 77 votos a favor se admitió la interpelación multipartidaria contra el ministro de Defensa, por lo que se agendó un debate de unas tres horas desde las 9 a.m. para el martes 16 de noviembre.

Investigación fiscal

Ese mismo jueves en la mañana, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, y todos los que resulten responsables por los presuntos delitos cometidos en las presiones ejercidas desde el Ejecutivo en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio Público detalló que las indagaciones serán por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal sancionados en el Código Penal.

“La titular del Ministerio Público tomó esta decisión luego de realizar un exhaustivo y riguroso análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los ex altos oficiales, así como del titular de Defensa, en torno a los últimos ascensos en las Fuerzas Armadas”, detallaron a través de un comunicado.

Walter Ayala en Comisión de Defensa

El viernes 12 de noviembre, luego que se aprobara la admisión de la interpelación en su contra para que sea debatida en el pleno, el ministro se presentó ante la Comisión de Defensa, donde insistió en su versión rechazando haber hecho algún pedido para ascender a oficiales de manera irregular.

“Había una comunicación pero de trabajo (con José Vizcarra). Yo nunca le he dicho ascienda. Yo para empezar tengo un respeto enorme por las FF.AA. y al general siempre lo he visto bien serio, tanto así que cuando me llegaban denuncias de él, yo le decía [...] Yo niego categóricamente haber dicho que ascienda a nadie. Que se haya preguntado, sí, es verdad, se preguntó”, añadió para luego reconocer que hubo una reunión con Vizcarra y el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, aunque señaló que fue a pedido del general del Ejército.

“Sí, se fue con él (José Vizcarra) a Palacio porque estaba apurado porque esa noche él iba a viajar a Corea y se quedó ahí una semana [...] Nunca ha habido presión y nunca ha habido maltrato al comandante general, es una persona que tiene carácter, no se deja maltratar por un secretario. Eso yo niego categóricamente”, manifestó Ayala.

El silencio de Mirtha Vásquez

A la crisis generada por las denuncias de las Fuerzas Armadas se suma el que sería un descontento desde la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien aseguró la mañana del martes 9 de noviembre que el Gobierno iba a tomar decisiones en cuestión de horas.

“En este momento, dadas las situaciones denunciadas que se consideran graves, estamos tomando decisiones que vamos a comunicar en estas próximas horas y que en realidad son decisiones que responden a la preocupación de la población y de los diferentes sectores, incluyendo el Legislativo que tomamos con mucha seriedad”, aseguró la primera ministra ante la Comisión de Constitución. Esta posición luego sería ratificada por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en esa misma sesión.

Sin embargo, en la noche del martes, tras una reunión con Pedro Castillo, Walter Ayala dijo que permanecía en el cargo, que no renunciaría y mantenía la confianza del presidente de la República.

Desde entonces, la primera ministra no ha vuelto ha pronunciarse sobre la situación de Ayala ni las denuncias de las Fuerzas Armadas.