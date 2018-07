Walter Ríos: Exjuez de la Corte del Callao insultaba y hacía que empleados le limpien su casa y prepararan el desayuno

Humillación, maltratos y explotación laboral era lo que ejercía el exjuez de la Corte del Callao Walter Ríos, quien hoy purga 18 meses de prisión preventiva por los presuntamente pertenecer a una organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, hacia sus empleados y colaboradores cercanos.



En un nuevo audio dado a conocer por el programa 'Cuarto Poder', Walter Ríos saca a relucir su verdadera personalidad mientras conversa con uno de sus colaboradores y al que no tiene ningún reparo en insultar, tildarlo de 'huev...' e 'inútil' por no hacer bien lo que él le manda.

En una de las conversaciones con su asesor Gianfranco Paredes, Walter Ríos le da instrucciones para que sus otros empleados vayan a su casa y limpien su azotea "que está llena por la lluvia" y que deben arreglar un desperfecto porque "se filtra el agua".



"De allí me va a limpiar el patio del fondo donde hemos estado chupando el otro día. Todo el patio, toda la azotea, mi oficina, todo. Que se suba arriba, encima del sol y sombra y que limpie", así ordenaba Walter Ríos a su colaborador.

Asimismo, Walter Ríos advertía que el empleado luego de terminar toda la limpieza de su casa deberá presentarse en su oficina a las 7 de la mañana, pero "si ese pata llega un minuto tarde, yo no le voy a decir nada a él, a ti te voy a joder".



Incluso, Walter Ríos echaba mano del service de limpieza de la Corte del Callao, pero los empleados se revelaron y este gran juez no dudó en desatar toda su furia contra su asesor Gianfranco Paredes a quien tilda de imbécil y 'huev...'. "Primero, haces mal las resoluciones. Segundo, no consigue dinero para los terceros. No, para los asesores. Tercero, son todos los que me están llamado porque hasta ahora no les sale su contrato... Es mi asesor por las huev...".

Incluso, en una parte de los audios se escucha cómo Walter Ríos pedía a una mujer para que le limpie los cuartos y que los domingos vaya a su casa exclusivamente a comprar el pan y le prepare el desayuno. "Yo le voy a dar su pasaje, 20 soles".