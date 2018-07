Walter Ríos: Fiscalía detuvo a expresidente de la corte del Callao y realizó allanamiento a su vivienda | VIDEO | FOTOS

Walter Ríos, juez renunciante de la Corte Superior del Callao y quien está involucrado en audios que lo comprometen con presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, fue detenido, informó el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter.



Walter Ríos fue capturado de forma preliminar a pedido del fiscal adjunto supremo de Control Interno, Jaime Velarde tras la difusión de los audios de la vergüenza.



"La medida fue otorgada por el juez supremo, Luis Cevallos y ejecutada por la Fiscalía y Policía del Perú", informó el Ministerio Público sobre la captura de Walter Ríos.



Walter Ríos fue capturado tras audios de la vergüenza.

Esta mañana, Walter Ríos dijo que se sometería a las autoridades y no escaparía de la justicia peruana después de la difusión de audios que lo comprometen.



"Estoy en mi país, no he salido a ninguna provincia", indicó Walter Ríos tras la difusión de los audios de la vergüenza.



Walter Ríos está implicado en audios de supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias, que fueron difundidos por IDL-Reporteros.

Policía llegó a la casa de Walter Ríos para capturarlo. (Video: Canal N)

