Walter Ríos pidió perdón en audiencia: "Soy ahora el personaje más repudiado de la sociedad" | VIDEO | FOTOS 

El expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos , pidió perdón por las conversaciones telefónicas en las que se le escucha hablar de favores y negociaciones para presuntamente favorecer a conocidos suyos ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) . El también abogado hizo un llamado a la prensa a no atacar a su familia, pues ellos no tiene la culpa de nada. Ríos podría recibir una orden de 36 meses de prisión preventiva.

"Quiero pedir perdón, en primer lugar, a Dios [...], a mi familia [...], a toda la sociedad peruana que ahora me mira con repudio, probablemente, y a la prensa ilustre que hoy nos acompaña", comentó Walter Ríos durante la audiencia en la que se evalúa su prisión preventiva.

Durante su testimonio, luego de que su abogado y la fiscalía presentaran sus respectivas declaraciones ante el juez de investigación preparatoria Luis Cevallos Vegas, Walter Ríos aseguró que se allanaría a las investigaciones, por lo que pidió dejar fuera del caso a su familia.

"Conmigo, si gustan, mátenme. Anímica o emocionalmente. Soy, ahorita, de repente el personaje más repudiado de nuestra sociedad, pero mi familia no tiene culpa de nada", manifestó.

Walter Ríos , que permanece detenido desde el domingo 15 de julio, aseguró que no hay fundamento para señalar que hay peligro de fuga o intentos de obstaculización de su parte.

"Yo me someto a todas las investigaciones. Yo no voy a fugar, es imposible. He estado en mi domicilio desde que empezaron las investigaciones", aseguró Walter Ríos .

Por último, pidió al juez que evaluaba su situación que respete sus derechos como humano, al considerar que una pena de 35 años sin beneficios significaría el final de su vida por tener 51 años cumplidos.

"Si para solucionar la corrupción me tienen que matar en la cárcel, me eximo de comentarios. Yo voy a colaborar como lo he venido haciendo", concluyó Walter Ríos , antes que el juez anuncie un receso de tres horas antes de hacer pública su decisión.

La fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra el magistrado del Callao para poder garantizar que afronte en persona las investigaciones por los presuntos delitos de pertenecer a una organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.