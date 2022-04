William Paco Castillo, exabogado de Bruno Pacheco, aseguró que este le dijo que contaba con pruebas que pueden comprometer a personas que tuvieron cargos que estaban por sobre el suyo, como el presidente Pedro Castillo.

“Yo hago un análisis sobre lo que converso con Bruno y planeo una estrategia, no requiero de mayor evidencia para entender a mi cliente. Según lo que me decía, contaba con suficiente evidencia para comprometer a los que estaban sobre él”, aseveró a Exitosa Perú.

“A la luz de lo que se venía hablando, el señor Pacheco tiene evidencia suficiente que podía hacer tambalear incluso al presidente de la República, Pedro Castillo. Estamos hablando fundamentalmente de conversaciones de WhatsApp”, agregó.

Minutos antes en declaraciones a RPP, reveló que dentro de la estrategia de defensa se analizaron diferentes opciones para que Pacheco abandone el país luego de que declarara ante el Ministerio Público y que el destino más adecuado era Venezuela.

“Según lo que he conversado con él, no puedo sino corroborar lo que él dijo, no solo tiene audios, sino al parecer pruebas que pueden comprometer a personas que estuvieron sobre él”, refirió.

“Dentro de la defensa, una de las alternativas era que el señor Pacheco pudiera salir del país, dentro de esa chance de barajaron embajadas, la más adecuada resultaba ser Venezuela”, expresó.

“Pacheco tiene suficiente documentación, él y su entorno cercano por lo menos tienen una fuente o un instrumento que puede estar involucrando al presidente”, manifestó.

Al ser consultado sobre si podía revelar el contenido de estas supuestas pruebas, Paco Castillo explicó que, por “secreto profesional”, no puede dar detalles sobre lo que conversón con el exsecretario de Palacio de Gobierno.