El ministro del Interior, Willy Huerta, indicó que trabajará todos los días que esté en el cargo y cumplirá lo que disponga el Congreso con relación a su continuidad, pues se tiene previsto que mañana se vea la moción de censura presentada en su contra.

En diálogo con la prensa tras participar de una sesión del Congreso, Huerta descartó haber dictado medidas para entorpecer las investigaciones del equipo especial de la fiscalía que investiga al presidente Pedro Castillo.

“Como siempre lo he dicho, me he concentrado y abocado en trabajar luchando contra la inseguridad ciudadana, el factor humano es muy importante, en ese sentido, trabajaré hasta el último día en mi despacho y haré fiel cumplimento de lo que disponga el Congreso”, manifestó.

“Desde el inicio de mi gestión no he obstruido los trabajos de ningún oficial o la fiscalía, desde el inicio de mi gestión se estuvo diciendo que yo iba a desbaratar al equipo especial y eso es falso”, añadió.

Moción contra Huerta

En la agenda del pleno, que lleva la firma del presidente del Congreso, José Williams, figura la moción que propone destituir a Huerta, en lo que sería el segundo ministro censurado en pocas semanas, pues el 15 de setiembre se censuró a Geiner Alvarado.

Según el documento, la salda de Huerta se justifica en “evitar que se continúe realizando hechos similares que afectan la institucionalidad de la Policía Nacional y presuntamente avalen una intromisión en las investigaciones de órganos autónomos respecto al proceso disciplinario iniciado contra el coronel PNP, Harvey Colchado”.

El documento lleva firmas de legisladores de Avanza País y Renovación Popular, así como por los voceros de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, y el de Fuerza Popular, Hernando Guerra García.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo participa de actividad oficial en Estados Unidos