Yeni Vilcatoma, actual candidata al Congreso de la República por Solidaridad Nacional, indicó que para ser parlamentaria no es necesario ciertas cualidades académicas.

“Quiero decir algo y esto me lo ha enseñado la experiencia. El congresista no necesariamente tiene que ser un profesional, puede ser un representante de su pueblo, puede no saber leer ni escribir, (pero) hay que respetarlo porque representa a un grupo de personas”, dijo la excongresista fujimorista en Radio Capital.

En ese mismo sentido, Rocío Silva Santisteban, candidata por el Frente Amplio indicó que "muchos congresistas buenos han sido obreros. Solo es necesario que sepan, manejen y representen bien los intereses a los que se deben”.

Pepi Patrón, del Partido Morado, también mantuvo la misma línea que Silva Santisteban.

Por su parte, Diana Ricalde, de Perú Nación, no estuvo de acuerdo con Yeni Vilcatoma, pues consideró que se debe tener “criterio para legislar”.

Para ser candidato al Congreso de la República-según la Constitución- se requiere: ser peruano de nacimiento; tener 25 años o más; gozar del derecho de sufragio y estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.