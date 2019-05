Yeni Vilcatoma muestra foto del terremoto de Chile y afirma que son los daños en Loreto

La congresista fujimorista Yeni Vilcatoma volvió a equivocarse como en su denuncia contra el COEN. Esta vez compartió en sus redes sociales una foto del sismo en Chile, como si se tratase del movimiento telúrico ocurrido en Loreto. Incluso colocó en su twitter 'Los pobladores nos reportan desde el lugar de los hechos'.



Si muy temprano (a las 6:15 a.m.) Yeni Vilcatoma afirmó en su Twitter que no habían trabajadores en el COEN, sin saber que esta dependencia ya no funcionaba en la sede del Ministerio de Defensa, esta vez volvió a incurrir en un error con una fotografía.



Resulta que Yeni Vilcatoma compartió cuatro fotos 'indicando que pobladores le reportaban desde Yurimaguas y Loreto', sin embargo una de estas fotos era del terremoto en Chile ocurrido el 2014.

Tweet de Vilcatoma fue borrado, descubierto el error. Tweet de Vilcatoma fue borrado, descubierto el error.

De inmediato, algunos twitteros se mostraron extrañados en algunos detalles de una de las fotos y uno de ellos reveló que se trataba de una foto de la agencia Reuters, tomada en Chile en el terremoto del 2014.



"Siendo responsable, ingreso al link de @el_pais (también consulté el resto para estar seguro de la autoría y fuente de la imagen) y, sorpresa, la foto pertenece al terremoto de Chile de 2014 y fue tomada por Iván Alvarado para @Reuters @ReutersLatam", twitteó el usuario @ohwoinegue, quien descubrió la 'confusión'.

Siendo responsable, ingreso al link de @el_pais (también consulté el resto para estar seguro de la autoría y fuente de la imagen) y, sorpresa, la foto pertenece al terremoto de Chile de 2014 y fue tomada por Iván Alvarado para @Reuters@ReutersLatam pic.twitter.com/iHagcFOMcJ — Yuyin (@ohwoinegue) 26 de mayo de 2019

Descubierta 'la confusión', Yeni Vilcatoma afirmó que la foto le fue enviada 'por el prefecto de Iquitos, sin mala intención', "Fue un error de su parte debido a las circunstancias. Igualmente, agradezco su accionar", expresó.



Pese a su justificación, la congresista Yeni Vilcatoma no verificó si se trataban de fotografías tomadas en el lugar y decidió compartirlas con sus 'followers' de Twitter.