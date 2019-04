Yeni Vilcatoma prepara pedido de vacancia contra Martín Vizcarra tras recibir información 'muy grave' sobre mandatario

¡No lo sueltan! Tal parece que el fujimorismo quiere, contra viento y marea, sacar del poder a Martín Vizcarra. Esta vez, la congresista Yeni Vilcatoma anunció que está preparando una moción con una solicitud de vacancia (destitución) del presidente de la República.



"No puedo negar que en mi despacho estamos elaborando una moción de vacancia. Estamos en una etapa de recopilar información, por eso la manteníamos en reserva, no la hemos concluido aún", declaró Yeni Vilcatoma, quien hasta el momento no responde por sus visitas al lobista Martín Belaúnde en el penal de Ancón.



De acuerdo a Yeni Vilcatoma, la información que ha recibido sobre Martín Vizcarra es "muy grave" y que actualmente la está corroborando y solicitando mayores detalles. Sin embargo, detalló que aún mantendrá en reserva el tema y que una vez que tenga toda la información convocará a la prensa para detallar los términos del pedido de destitución.

"Nosotros vamos a guardar la reserva. Esta información, como digo, no puedo negar que existe, pero ha sido un trascendido, que nosotros estamos esclareciendo en este momento, pero no vamos a revelar absolutamente nada", enfatizó Vilcatoma.



Yeni Vilcatoma aclaró que no ha consultado sobre su iniciativa a los demás miembros de Fuerza Popular. "No por una falta de respeto a la bancada, sino porque ese tipo de acciones primero tienen que ser analizadas, estudiadas, corroboradas y recién hacer un planteamiento. Estamos en la etapa de recopilación de información", sostuvo.