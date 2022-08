La cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, se entregó la tarde de este miércoles a la Fiscalía. La joven investigada por actos de corrupción llegó hasta la sede del Ministerio Público rodeada por un grupo de ronderos, que más temprano se reunieron con el presidente.

Su entrega a las autoridades se dio luego que el último martes no fuera encontrada por personal de la Policía Nacional en Palacio de Gobierno, frente a una orden de detención preliminar en su contra. Su abogado no quiso dar detalles sobre su paradero ni tampoco sobre las razones para no entregarse antes.

POLICÍA NO ENCONTRÓ A YENIFER PAREDES EN PALACIO

La tarde del pasado martes, efectivos de la Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad) y personal de la Fiscalía llegaron hasta Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes. La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Hans Aguirre y tuvo lugar luego que el Poder Judicial ordenara la detención preliminar de la cuñada de Pedro Castillo por 10 días, en medio de la investigación que se le sigue por integrar una presunta organización criminal.

Según la Policía, Paredes estaba en Lima desde el pasado viernes y el lunes se le habría visto entrar a Palacio y no volvió a salir.

Los efectivos de la PNP no pudieron ingresar a la sede del Ejecutivo de inmediato, porque se requería de la presencia del jefe de la Casa Militar. Sin embargo, cuando finalmente pudieron entrar, no encontraron a Yenifer Paredes.

Según informó este miércoles RPP, fuentes cercanas a Palacio les revelaron que la cuñada de Pedro Castillo habría huido mientras los agentes esperaban que les autorizaran el ingreso a Palacio.

