La diligencia para incautar los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno como parte de las investigaciones contra Yenifer Paredes concluyó la mañana de este sábado 17 de setiembre, luego de unas 15 horas.

Así lo informaron los abogados del presidente Pedro Castillo que estuvieron presentes durante el allanamiento en el cual aseguraron que se brindaron todas las facilidades al personal del Ministerio Público.

“La diligencia a cargo de la fiscalía se ha llevado sin ninguna perturbación, sin ninguna obstaculización, sin ninguna traba ni dificultad. Se han abierto las puertas a la fiscalía y se ha desarrollado con normalidad y sin ningún inconveniente”, aseguró Benji Espinoza, abogado de Castillo Terrones.

Según manifestó, el personal del equipo especial contra la corrupción en el poder se llevó las imágenes de las cámaras de seguridad que habían solicitado ante el Poder Judicial correspondientes a los días 8, 9 y 10 de agosto para determinar si Yenifer Paredes estuvo en Palacio de Gobierno el día que se ordenó su detención.

Declaraciones de Benji Espinoza

“Tengo la seguridad de poder decir que Yenifer no estuvo en Palacio de Gobierno y que las cámaras así lo demostrarán. Pero lo más importante es establecer que en una democracia tenemos que saber que los jueces no pueden hacer lo que creen que tienen el poder de autorizar”, cuestionó Benji Espinoza.

La defensa legal de Pedro Castillo también cuestionó que se esté pretendiendo investigar un supuesto encubrimiento cometido por el presidente o la primera dama, Lilia Paredes, cuando no existe encubrimiento si se tratan de familiares directos.

“Un padre no puede encubrir a su hija, una hermana no puede encubrir a su hermana. La ley penal establece lo que es la excusa absolutoria. Es decir, no hay encubrimiento entre familiares, si no hay encubrimiento, no hay complicidad”; advirtió.