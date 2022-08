El juez Johnny Gómez Balboa, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, emitió la resolución que determina que Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, cumplirá 30 meses prisión preventiva, tras la audiencia sobre que caso que inició el pasado 21 de agosto y culminó este domingo.

TE VA A INTERESAR: ARROJAN HUEVOS Y ABUCHEAN A PEDRO CASTILLO EN TACNA

Tras varias horas e incluso días de proceso judicial, finalmente el Poder Judicial dictó la pena de 30 meses tanto para la cuñada de Pedro Castillo, como para el alcalde de Anguía, Ninel Medina.

Por el momento, la cuñada de Castillo y el burgomaestre permanecerán detenidos en la sede de la Diviat, a la espera que las autoridades judiciales determinen a qué penales serán trasladados ambos.

Se espera que la defensa legal de Paredes, apele esta decisión judicial, ya que no se encuentran de acuerdo con esta decisión tomada por el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria

Al igual que en el caso de Yenifer Paredes, el acalde de Anguía, Nenil Medina, también pasará 30 meses de prisión preventiva, mientras se lleva a cabo su proceso judicial.

INFORMACIÓN PREVIA A LA SENTENCIA DE YENIFER PAREDES

La tarde de este viernes, decenas de simpatizantes y detractores del gobierno de Pedro Castillo se reunieron en el cruce de Nicolás de Piérola y Garcilaso de la Vega en el Cercado de Lima. Con velas, los seguidores de Yenifer Paredes pidieron la liberación de la hermana de Lilia Paredes.

El fiscal Jorge García Juárez, del equipo especial contra la corrupción del poder, expuso este viernes los argumentos con los que pide prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, a quien señaló de ser la ‘lobista’ de la organización criminal.

El pedido fiscal solicitaba que Yenifer Paredes y Nenil Medina cumplan 36 meses de prisión preventiva mientras duran las investigaciones en su contra. Además, se ha formulado un pedido similar contra Lilia Paredes, pero en este caso por impedimento de salida del país. La audiencia de la primera dama fue reprogramada para el 5 de setiembre.

Es importante mencionar que la Fiscalía reveló que durante el allanamiento a la casa de Yenifer Paredes en Anguía, Cajamarca, se encontraron 14 sellos de presidentes y tenientes gobernadores de diversas comunidades y de un juez de paz de Anguía, así como documentos sobre trámites para la elaboración de expedientes técnicos y obras.

¿POR QUÉ LA FISCALÍA PIDE PRISIÓN PREVENTIVA PARA YENIFER PAREDES?

Yennifer Paredes es investigada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

El fiscal explicó que por tratarse de delitos graves, ambos contemplan penas que superan los cuatro años de pena privativa de la libertad previstos como requisito en este caso.

Refirió que, según la tesis del Ministerio Público, Yenifer Paredes sería la “lobista” principal y su hermana, la primera dama Lilia Paredes, la coordinadora dentro de una organización criminal que estaría liderada por Castillo Terrones.

Al tomar la palabra, Yenifer Paredes dijo que siempre ha estado a disposición de la justicia y no ha tenido la intención de obstaculizar las investigaciones. Aseveró que trabaja de forma independiente y que sus ingresos mensuales varían.

“Siempre he estado a disposición de la justicia, nunca he tenido en cuenta obstaculizar, no tengo ninguna denuncia anteriormente a esto. Soy una persona que está estudiando, quiero seguir estudiando, progresando. Siempre que me han llamado de manera formal he asistido a rendir mis declaraciones, lo voy a seguir haciendo en la medida que se me sea llamada”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR