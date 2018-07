Yesenia Ponce , congresista de Fuerza Popular, rompió en llanto al verse descubierta. En la Comisión de Ética del Congreso fue confrontada con sus supuestos profesores, quienes negaron haberle enseñado y dijeron que ni siquiera son docentes.



Esther Ayala Campos, supuesta maestra de la parlamentaria, aseguró: “No he podido enseñar a Yesenia Ponce porque no soy profesora, soy técnica en enfermería”.



“No soy profesor. Me dedico a la venta de productos para mascotas”, expresó Manuel Ojeda, quien fue sindicado por Yesenia Ponce como el docente que le enseñó.

En tanto, Aldo Rodríguez confirmó que Yesenia Ponce le pidió depositar 10 mil soles para el director en el Banco de la Nación.

Por su parte, Medalid García Pardo, directora de la UGEL 04, invalidó los certificados.



“Todo está armado para perjudicarme”, dijo Yesenia Ponce entre lágrimas, tras pedir pasar a sesión reservada, porque revelaría un tema familiar y ejercería su defensa.



Dijo que había buscado a sus compañeros de estudios para que confirmen su versión, pero ‘no quieren venir’.