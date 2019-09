Yesenia Ponce fue suspendida 60 días por el Congreso de la República por segunda vez

El pleno del Congreso de la República aprobó con votos el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomendaba la suspensión por 60 días de la legisladora Yesenia Ponce (Peruanos por el Kambio) por mentir ante este grupo de trabajo.

La encargada de exponer el documento fue la presidenta de este grupo de trabajo Janet Sánchez (Contigo), quien explicó que la denuncia fue declarada improcedente en los extremos de presunto tráfico de influencias en el proyecto especial Chinecas y por enriquecimiento ilícito por la compra de una camioneta y el pago de un viaje al exterior de su menor hijo; sin embargo, refirió que se pudo determinar que Yesenia Ponce mintió al indicar que no vivió en un domicilio de San Borja.

“Declarar fundada la denuncia de parte en contra de la congresista Yesenia Ponce, en el extremo de que vivió en el inmueble arrendado por la empresa Sauron S.R.L, ubicado en Chacarilla del Estanque y que faltó a la verdad al negar a la comisión que vivió en dicho inmueble”, explicó Sánchez.

A su turno, Yesenia Ponce planteó una cuestión previa a fin de que el caso sea enviado nuevamente a la comisión y se investigue más a fondo.

“Planteo una cuestión previa en el sentido de que suspenda el debate del presente informe con la finalidad de que regrese a la comisión para el estudio del caso, tomando en cuenta los argumentos que acabo de esgrimir y se respete el debido proceso”, refirió.

La cuestión previa que planteó Yesenia Ponce fue rechazada con 55 votos en contra, 28 a favor y 10 abstenciones. Posteriormente, el informe para suspenderla por 60 días se aprobó con 58 votos a favor, 4 en contra y 32 abstenciones.

Durante su exposición, la legisladora oficialista cuestionó al denunciante Aldo Rodríguez Uceda puesto que indicó que “ha quedado demostrado” que sus argumentos “no tienen ninguna consistencia”.

“En el presente caso se me expone a un estado de indefensión al haberse agregado un punto controvertido nuevo referido a la falsedad de mi residencia, imputación que no fue propuesta en la lista de cargos y contra la cual no puedo realizar ninguna defensa”, agregó.

Asimismo, manifestó que en el contrato de arrendamiento entre la empresa Sauron S.R.L y el arrendatario del departamento de San Borja, no figura su nombre, su firma o huella digital.

“El contrato de arrendamiento es el único documento que puede conferir esta condición y como se puede apreciar en el documento proporcionado por el propietario, no aparece mi nombre en ninguna de las cláusulas. Se puede observar que el arrendatario del referido inmueble es la empresa Sauron y el arrendador es el señor Antonio Matranca, propietario del inmueble […] Tanto el dueño como el arrendatario han venido a la Comisión y no han mencionado que haya vivido en ningún momento”, detalló.

Finalmente, acusó a la Comisión de Ética de no actuar “de manera objetiva, justa, imparcial” y sustentarse en base a la declaración de personas que buscan perjudicarla en su labor parlamentaria.