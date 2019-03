Mónica Delta le pidió a congresista Yohny Lescano 'que no nos tome por tontos' | VIDEO

Yohny Lescano sostuvo una accidentada entrevista con la reconocida periodista de Latina, Mónica Delta en el programa Punto Final. Como lo ha hecho en todo momento, el parlamentario manifestó que la denuncia de acoso sexual en su contra se trataría de una patraña armada por el fujimorismo.



Cuando Yohny Lescano afirmó que la denuncia de acoso revelada por una periodista tendría motivaciones políticas y por ello 'no nos miremos la cara de tontos', Mónica Delta le pidió que no quiera tomar por tonto al público.



"Por eso, porque usted no es tonto, no nos quiera mirar la cara de tontos", le respondió Mónica Delta.





Cortesía Latina

En la entrevista Yohny Lescano intentó descalificar la denuncia de acoso porque fue revelada por el periodista Erick Sánchez, amigo de la victima, ya que este es allegado al fujimorismo.



Yohny Lescano también manifestó que si la periodista comienza a declarar 'la mentira se va a caer en una serie ..(de mentiras)



Yohny Lescano, además, manifestó que en las redes sociales el público le ha mostrado su apoyo mayoritario, pese a las graves acusaciones.



En la entrevista Yohny Lescano manifestó que algunos de los escritos que aparecen en el chat de WhatsApp son una picardía y reiteró que no se trata de ningún acoso.