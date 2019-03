Yonhy Lescano sobre acoso sexual: "Yo no necesito acosar a nadie, porque tengo esposa e hijos, acá me están atacando"

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) dijo en su defensa que no teme al desafuero del Parlamento, puesto que tiene pruebas de que él no ha acosado a nadie. El parlamentario, más temprano, fue acusado por una periodista de acoso sexual ante la Procuraduría del Congreso por enviarle mensajes obscenos.

"No temo al desafuero, ahí están las pruebas. [...] Yo no tengo ninguna mala intención y no he actuado ilícitamente nunca. Acá estamos demostrando que no hay responsabilidad de ningún delito", sostuvo Yonhy Lescano en declaraciones a la prensa.

Yonhy Lescano indicó que no tendría razones para acosar a nadie y consideró que el APRA y Fuerza Popular podrían estar detrás de esta denuncia.

"Yo no necesito acosar a nadie, porque tengo esposa e hijos. Yo creo que aquí nos están atacando, ahí está Fuerza Popular y el APRA, yo no descarto nada, porque siempre me han atacado", señaló.

EN VIVO | Lescano: En 17 años de vida parlamentaria nunca he tenido una denuncia de esta manera ► https://t.co/Jy95p7ufmypic.twitter.com/JRuEOsxWOy — Canal N (@canalN_) 1 de marzo de 2019

"Yo me siento tranquilo. Soy un congresista que tiene 17 años como congresista y nunca he tenido una inconducta", manifestó Yonhy Lescano.

Minutos antes de sus declaraciones a los medios, Lescano difundió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el cual reiteró que los mensajes de su celular fueron enviados por terceros y confió en probar su inocencia ante la Comisión de Ética Parlamentaria.