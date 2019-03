Comisión de Ética aprobó informe para suspender a Yonhy Lescano por 120 días

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe que recomienda suspender al congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) por 120 días sin goce de haber.

Dicho grupo de trabajo sesionó de manera extraordinaria este viernes desde las 10:30 a.m., como lo había anunciado su presidenta, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio). Tras un debate que duró poco más de una hora, el informe fue aprobado por unanimidad.

Como se recuerda, Yonhy Lescano fue denunciado por una periodista por acoso sexual y como prueba de ello mostró conversaciones entre ambos vía WhatsApp.

En su defensa, el congresista de Acción Popular aseguró dichas conversaciones fueron editadas y los diálogos que tuvo con la periodista no configuran acoso. También indicó que algunos de ellos fueron escritos por terceras personas.

Cabe indicar que Yonhy Lescano se retiró al inicio de la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria al no aceptarse su pedido para hacer uso de la palabra. En medio de gritos y con el micrófono apagado, el parlamentario reclamó que tenía derecho a defenderse, algo que repitió minutos después a través de Twitter.

"Por segunda vez se viola mi derecho a la defensa. Hoy no se me permitió hablar, no se han aceptado mis pruebas, no se me entregó el informe final para rebatirlo. Está claro el complot en mi contra para sacarme del Parlamento", señaló Lescano.

Durante el debate, Janet Sánchez y otros miembros de la comisión recordaron que Yonhy Lescano ya hizo uso de su derecho a la defensa hasta en dos oportunidades como parte del proceso. A esto se le suma el hecho que pidió licencia a Ética mientras duren las investigaciones, por lo que no se le podía otorgar el uso de la palabra en el debate del informe final.

Tras esta aprobación, el informe final de la Comisión de Ética será enviado al pleno del Congreso para su debate y posterior votación.