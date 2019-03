Cuculiza sobre Lescano: “un congresista tiene que dar el ejemplo. No sé qué tiene en la cabeza” | VIDEO

Esta tarde, el congresista Yonhy Lescano fue denunciado por acoso sexual por una periodista. Esta noticia ha generado diversas reacciones entre algunos políticos como la ex parlamentaria Luisa María Cuculiza, quien expresó su total indignación.

En una entrevista con Canal N, Cuculiza enfatizó que ha quedado sorprendida con la denuncia contra Lescano. Sostuvo que un congresista debe dar el ejemplo y no demostrar una conducta inadecuada.

“El congresista tiene la obligación de dar ejemplo de vida, ejemplo de moral, de respeto a la mujer. Yo no sé qué tiene la cabeza. En mi época no he visto tanta bestialidad. Qué barbaridad”, sostuvo Cuculiza.

Además, expresó su total apoyo con la periodista que denunció el acoso. Cuculiza le brindó su solidaridad y le alentó a seguir adelante con el proceso.

“A mí que me vengan a decir: ‘¿Cómo están tus senos? ¿Cómo están tus delanteras?’. Yo les reviento las muelas de una sola patada. Es la manera que tiene que defenderse hoy las mujeres. Ella no tiene que tener miedo”, infirió.



-Caso acoso sexual contra Lescano-



La periodista que fue víctima de acoso en el Congreso acusó al legislador de Acción Popular, Yonhy Lescano, de ser el agresor. Ella se reunió este viernes con el procurador del Parlamento, Edwin Lévano Gamarra, para contar los hechos.

Durante la reunión mostró los mensajes que presuntamente le envió Lescano mediante WhatsApp. Ella indicó mediante una carta anónima que fue víctima de “acoso serial”.

Sostuvo que guardó silencio por miedo y vergüenza.