Yonhy Lescano: "No me interesa el apoyo de la bancada de Acción Popular"

El congresista Yonhy Lescano de Acción Popular minimizó a su bancada y aseguró que no le interesa contar con el respaldo de su bancada, tras la denuncia en su contra por presunto acoso sexual a una periodista.

“No me interesa (el apoyo de Acción Popular). Yo siempre he estado solo, trabajando (…) Dime una sola vez en las peleas que he tenido con el aprofujimorismo, que la bancada me haya apoyado”, cuestionó a la prensa.

Yonhy Lescano remarcó que es “voluntad” de cada uno de los integrantes de la bancada de Acción Popular el respaldarlo o no, pero que eso no cambiará el hecho de que seguirá defendiéndose de las acusaciones de acoso en su contra.

“No me interesa lo que haga la bancada. Es voluntad de cada uno de ellos, yo me estoy defendiendo solo como siempre lo he hecho. Uno solo con la verdad puede salir adelante”, aseveró el legislador.

Como se sabe, Acción Popular decidió apoyar las investigaciones contra Yonhy Lescano. Los parlamentarios de esta agrupación se reunirán el miércoles para escuchar los descargos del parlamentario.

“Nosotros no apoyamos este tipo de acosos. No se puede apoyar, no se puede respaldar este tipo de actitudes, en el lenguaje que se emplea que es un lenguaje inadecuado […] Apoyamos la labor parlamentaria, no podemos apoyar los delitos o las presunciones de delitos o las acusaciones de este tipo de actitudes que son producto de una acción personal”, declaró Víctor García Belaunde.

En tanto, lLa Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso acordó por unanimidad abrir una investigación al legislador Yonhy Lescano –quien integra ese grupo de trabajo–, debido a la denuncia de acoso que presentó una periodista en su contra ante el procurador del Legislativo.