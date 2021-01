Por: Oscar Torres

Una de las grandes sorpresas de la última encuesta de Ipsos ha sido el repunte de la candidatura de Yonhy Lescano . Ya tiene 6% de intención de voto. Abogado de profesión, estudió en la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, e hizo su posgrado en derecho privado en la Universidad de Chile. Puneño. 61 años de edad. Pretende ser presidente de la República por Acción Popular. Lescano conversó con Trome en la tranquilidad de su hogar.

Señor Lescano, en el Perú los presidentes terminan presos o se suicidan. ¿Por qué desea llegar a Palacio de Gobierno?

Para cambiar esa triste historia del Perú. Nosotros tenemos una historia de honradez en el Congreso y nuestros dos expresidentes han sido honestos: Belaunde y Paniagua.

La gente está harta de toda la clase política, ¿Qué mensaje le da a la población?

Que la política puede ser buena en bienestar de todos los peruanos, como lo hicieron los incas con: el ama quella, ama sua, ama llulla. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Y con eso hicieron nuestros ancestros un gran imperio.

Su partido Acción Popular ha sido muy criticado a raíz del breve paso por la presidencia de Manuel Merino. ¿Qué tiene que decir?

Que eso no ha sido un acuerdo del partido. Ellos desconocieron un acuerdo del Comité Político, que les prohibió hacer vacancias, porque nosotros entramos por la puerta grande a través de las ánforas al gobierno y no a través de estas irresponsabilidades que cometieron el señor Merino y algunos congresistas.

¿Merino dio un golpe de Estado?, ¿representa a Acción Popular?

Yo creo que fue un presidente deslegitimado. Se cumplió la forma, pero el fondo era absolutamente desconocido, era prácticamente un presidente pegado con babas que no respondía la voluntad popular, por eso la gente salió a las calles.

El partido que fundó Fernando Belaunde está muy dividido, incluso líderes como Diez Canseco, Barnechea y ‘Vitocho’ García Belaunde no lo han saludado. ¿Por qué?

No, no está dividido. Los tres militantes que acabas de mencionar no son el partido. Nosotros tenemos doscientos mil militantes. Yo he sido elegido por cerca del 70% de ellos, de tal manera que esa facción, esa parte minoritaria no afecta al partido que ahora está unido en torno a mi candidatura.

Yonhy Lescano

‘ALA IZQUIERDA’

¿Es verdad que usted forma parte del ala izquierda del partido? ¿Eso qué significa?

No, siempre nos han atacado con eso. Al presidente Belaunde le decían comunista para incomodarlo, pero él decía ni a la izquierda ni a la derecha, adelante.

Si tuviéramos que hacer una similitud, ¿Cuáles serían las características de un gobierno suyo?

Honesto. Un verdadero gobierno de servicio, de mejorar la vida de los peruanos y no como ahora, un latrocinio donde la gente va a robar y a buscar beneficios personales.

En el Perú de los últimos años hemos tenido de presidentes a PPK, Vizcarra y Merino... ¿Qué opinión tiene?

Traicionaron a la población. Todos ellos están enjuiciados, a excepción de Sagasti que ojalá culmine bien su mandato.

Yonhy Lescano, candidato a la presidencia por Acción Popular

‘ME ENFRENTÉ A MAFIOSOS Y CORRUPTOS’

Alfredo Torres de Ipsos ha revelado que usted está creciendo lentamente en las encuestas. ¿Cómo lo toma?

Con humildad, creo que es positivo que la gente está viendo y valorando nuestro trabajo en el Parlamento enfrentándonos a los mafiosos y a los corruptos. Vamos a seguir en ese camino.

A usted lo acusaron de acoso sexual a una periodista e incluso lo suspendieron 120 días en el Congreso. Los chats eran evidentes, ¿lo sigue negando?

Fue una venganza política, una difamación. Las investigaciones han determinado que no hay ningún acoso y dos peritajes técnicos han demostrado que ese chat fue falsificado, adulterado, con lo cual se demuestra que utilizando delitos tomaron e hicieron una acusación indebida y falsa contra mi persona. Las investigaciones ya lo han hecho.

¿No sería más hidalgo en reconocer y decir que fue un momento de ‘calentura’?

No, porque las investigaciones se han dado, se ha indagado más de dos años y consecuentemente no ha habido ninguna calentura ni friaje, ni mucho menos. Yo he actuado siempre con responsabilidad y altura en mis funciones públicas.

¿Su esposa qué le dijo en la intimidad de su casa cuando se hizo público todo esto?

Que era una falsedad porque ella me conoce. Conocía que no actúo de esa manera. Ella me ha respaldado. Siempre ha estado junto conmigo, incluso ha sido mi abogada y hemos vencido a la mafia ‘fujiaprista’ que con los topos y estas personas inescrupulosas trataron de manchar mi honorabilidad.

¿Hace cuántos años está casado y cuántos hijos tiene?

Tengo tres hijos y estoy casado hace más de 25 años.

¿Tiene hijos fuera del matrimonio?

Ninguno.

Yonhy Lescano, candidato a la presidencia por Acción Popular

DROGAS

¿Qué opinión le merece que Daniel Olivares haya dicho que fuma marihuana hace 20 años y para él es ‘normal’?

Un mensaje malo a la juventud. Yo creo que con la droga y la muerte, algunos apuestan por la droga y la muerte, el aborto y otras cosas no se llega a fortalecer un país.

¿Usted alguna vez ha consumido drogas?

Nunca.

¿Está de acuerdo con Keiko en indultar a Alberto Fujimori?

No, porque yo creo que es un tema cerrado. Jurídicamente las cortes internacionales han dicho que no y goza de buena salud, incluso es asesor de algunos candidatos al Congreso por su partido.

¿Qué le pareció la corrida de Julio Guzmán del departamento que se incendiaba en Miraflores?

Un acto vergonzoso. Si uno está ahí y hay una persona en peligro se queda para poder asistirla. No creo que fue la mejor reacción de Guzmán.

¿Por qué cree que Forsyth lidera las encuestas desde hace meses?

Porque es una persona joven. A veces la población se deja llevar por la situación personal, ha sido alcalde de La Victoria y yo creo que el sistema también lo ayuda bastante.

¿Cuántas propiedades tiene?

Yo tengo esta casa. Tengo mi casa de Puno que me dejó mi madre, tengo una pequeña oficina en Miraflores, dos vehículos y unas pequeñas propiedades rurales en Puno que también mi madre me dejó.

‘YO NO ME VENDO’

¿Alguna vez ha recibido coima de una transnacional, de una minera o de alguna empresa en particular?

Nunca, ese es uno de los grandes privilegios y orgullos que tengo. Yo no me vendo, no me hipoteco a nadie.

Si ya estuviera en la presidencia, ¿Qué es lo primero que haría para combatir la pandemia?

Fortalecer el Sistema de Salud, los hospitales, más medicinas, más camas UCI, más respiradores, más oxígeno. Eso tiene que hacerse para controlar la pandemia o una enfermedad, eso se tiene que hacer. Y comenzar a vacunar.

Algunos dicen que el presidente Sagasti ‘está en la luna’, no sabe qué hacer. ¿Piensa lo mismo?

No. Es difícil manejar una pandemia, es una enfermedad desconocida, entonces yo creo que él viene del mundo académico, hay que darle un poco más de tiempo. No creo que las cosas se hagan tan fáciles en el Perú en una circunstancia de crisis sanitaria, política, económica y laboral.

Keiko ha dicho que está en desacuerdo con el matrimonio homosexual. ¿Usted qué opina?

Creo en la libertad de las personas. Ellos pueden unirse, ya es una cuestión que existe. Lo que se puede hacer es regular con otras leyes, no con las leyes actuales que son para el matrimonio tradicional.

Gracias señor Lescano. Como a todos, le deseo una buena campaña, siempre con honestidad y luchando por nuestro Perú…

Gracias a usted.

CONÓCELO MÁS

Señor Lescano, ¿a cuánto asciende su patrimonio?

No he sacado cuentas, pero mi casa en Puno, que es una casa en copropiedad con mis hermanos, debe valer un millón de soles. Esta casa debe ser unos 600 mil dólares. Los carritos, será uno de 10 mil dólares, el otro también por ahí. Y la oficinita debe estar en unos 70 mil dólares. Más o menos esa es mi propiedad.

¿De qué vive actualmente?

De mi trabajo como catedrático de la universidad y del trabajo de abogado, que a veces me caen algunos clientes.

¿Alguna vez su esposa lo ha mantenido?

Nunca.

¿A qué político peruano o extranjero admira?

A Belaunde. Un estadista, un visionario, un hombre honrado.

¿Qué libro está leyendo?

‘La historia de la civilización’.

¿Una película?

‘Lo que el viento se llevó’.

¿Qué significa ser puneño?

Orgullo. Mi más grande orgullo