El empresario Zamir Villaverde aseguró que tiene un audio “en forma reservada” para probar que el presidente de la República, Pedro Castillo, recibió 50 mil de los 100 mil soles que entregó al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

En declaraciones a Willax TV, indicó que fue Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario, quien corroboró la entrega del dinero al jefe de Estado y subrayó que jugó un “papel muy importante” en la trama porque respaldaba a Silva Villegas.

“Es un dinero mío, privado, particular. [¿Puedes probar que Pedro Castillo recibió 50 mil?] Sí porque Fray Vásquez Castillo jugó un papel muy importante, él respaldaba a Juan Silva y corroboraba: ‘sí, mi tío ha recibido esos 50 mil soles’. [El audio] lo tengo en forma reservada”, expresó.

De otro lado, Villaverde manifestó que Juan Silva le pidió 30 mil soles para el mandatario y que tiene un audio para probar la entrega. Según detalló, nuevamente Fray Vásquez Castillo confirmó la recepción del dinero.

“Juan Silva me pide un dinero para poder dárselo al señor Pedro Castillo. Como que necesitaba porque recién habían entrado al gobierno, no había cobrado de repente su sueldo. Específicamente fue: ‘préstame por favor 30 mil soles para darle al señor Pedro Castillo’”, acotó.

“[Puedo probar la entrega de] no solamente los 30 mil, sino los 100 mil. Puedo afirmar que eso es cierto, pero no puedo responder porque hay una investigación fiscal. Sí [hay audio de eso]. “El señor Fray Vásquez Castillo me confirma de la recepción de los 30 mil soles”, enfatizó.

Cabe indicar que el colaborador eficaz con clave CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 indicó a la Fiscalía de la Nación que entre agosto y setiembre de 2021, Zamir Villaverde le entregó a Silva Villegas S/ 30 mil que habrían sido para Castillo Terrones.

Sobre ese punto, Villaverde indicó que Silva Villegas le dijo que el presidente Pedro Castillo necesitaba “devolver el favor” a las empresas que apoyaron su campaña, haciéndoles ganar algunas licitaciones. En ese contexto, se produjo el pedido de los S/ 30 mil.

“Conozco al señor Juan Silva a razón de que Fray Vásquez me lo presenta. Juan Silva me dice que el señor Pedro Castillo necesita devolver el favor a las empresas que habían apoyado su campaña, empresas que se dedicaban a la construcción. He allí que el señor me pide el favor de apoyarlo, que esas empresas pudieran ganar”, anotó.

“Es allí que al pedirme un favor, que está en investigación fiscal, conozco al señor. Al momento de poder conocerlo día a día, entramos en una confianza mayor. Es allí que me pide 30 mil soles”, sentenció.

