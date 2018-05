Pollería Villa Chicken se incendió esta madrugada [VIDEO y FOTOS]

La conocida pollería Villa Chiken, ubicada en el jr. Ica (Centro de Lima, se incendió esta madrugada. El incidente tuvo se inició a las 5:00 a.m. La emergencia fue atendida por 10 unidades de bomberos.



La información indica que el incendio fue por el calentamiento del horno de la pollería para luego explotar. Los bomberos atendieron de inmediato la emergencia. El temor de todos los vecinos era que las llamas llegaran al tanque de gas que se encontraba en el techo.



La evacuación del personal y vecinos de la zona fue de inmediato. El local se encuentra ubicado en la casona Pancho Fierro, reconocido pintor peruano del siglo XIX.



"A las 6:30 a.m. el incendio ya estaba confinado gracias a la labor de los bomberos que ha sido eficiente", manifestó el Mario Casaretto, Sub Gerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima a Perú.21.