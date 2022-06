Todavía queda la tristeza de no haber logrado la clasificación al Mundial, pero toca levantar ese ánimo y continuar. La ‘mejor hinchada del mundo’ no dejó de alentar y como un premio a todos ellos, las promociones ‘para los hinchas’ también seguirán presentes.

“Hincha de corazón, porque apoyaste a nuestra selección y nunca perdiste las esperanzas... Nuestra promesa sigue en pie”, señala el post de una conocida cadena de pollerías, lo que de inmediato empezó a generar una seguidilla de reacciones y comentarios de los internautas.

Muchos negocios ofrecieron premios si la selección peruana lograba su pase al Mundial o si se adivinaba el score. Y aunque en Qatar no resultó marcando a nuestro favor, en el caso de la promoción que señalaba “si Perú clasifica al Mundial, todos los locales de Norkys ofrecerán sus cuartos de pollo a la brasa más papas a solo S/7.90″, mantendrá vigente su oferta hoy, para hacerla efectiva más allá del tema de que no se consiguió la clasificación.

Reaccionan internautas

Norkys y San Fernando se unen para premiar el aliento de la hinchada con uno de los platos favoritos de todos los peruanos: el pollo a la brasa . Así, tras el repechaje jugado hasta los penales, informaron que “hoy, martes 14 de junio, todos los locales de la citada cadena de pollerías venderán sus cuartos de pollo más papas a solo S/7.90″.

“Algo bueno tenía que pasar hoy”, “Comeré mi pollito, toda triste”, “No hay pena que no se pueda superar si un cuarto de pollo me viene a consolar”, “Gracias Norkys pero mi depresión post partido tiene para rato, ni hambre me dará”, “Soltaré una lagrimita mientras me pasan el ají”, “Comeré triste, pero rico”, fueron algunos comentarios y reacciones de respuesta de los internautas.

Desde el mediodía hasta las 5 de la tarde, ofrecerán los cuartos de pollo más papas a solo 7.90 soles a todo el público que asista a cualquiera de las sedes de la pollería (no válido para llevar ni para delivery).

Precisaron, además, que el precio de oferta es válido exclusivamente para el consumo en el local. Cuentan con stock máximo de 150 unidades por tienda.

¿Cómo plantean su promoción?

El público que desee acceder solo tendrá que acercarse y pedir el plato mencionado por el valor indicado. No requiere mostrar alguna publicación ni está condicionado a realizar post, etiquetar amigos, grabar videos ni descargar aplicación.

San Fernando precisó también que es la empresa líder en el abastecimiento de pollo brasa para las cadenas de pollerías más emblemáticas del país y, de esa manera, pieza fundamental en la promoción del consumo de este plato emblemático de todos los peruanos.

Sepa que:

*Desde hace más de 70 años, la empresa de consumo masivo brinda a las mesas peruanas alimentos con aporte proteico de calidad para el beneficio de sus consumidores.

*Las empresas en alianza señalan que esta promoción está dirigida a todos los hinchas de corazón.

*Los psicólogos aconsejan no quedarse en la pena por no haber logrado la clasificación y enfocar la mente y energías en superar la frustración.

