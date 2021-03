El mundo está en medio de una crisis por el uso de plásticos. Pero sabías que el shampoo en botella no solo es contaminante de no ser reciclado adecuadamente, sino que podría no ser la mejor alternativa para tu cabello. Los champús líquidos suelen estar elaborados con sustancias sintéticas como parabenos y siliconas que pueden ser perjudiciales para el cuero cabelludo y el planeta.

Boris Gamarra, el CEO de Recidar, empresa social que promueve la economía circular y solidaria nos comenta que con su labor, buscan construir una generación más consciente sobre esta problemática. “Para pasar de una sociedad de consumo, de “usar y tirar”, tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo por hábitos sostenibles con el planeta, regenerarlo.

Aquí te compartimos 5 motivos para considerar migrar a las barras y te dejamos algunas opciones en Perú:

Contribuye a la reducción del consumo de plástico

Las barras de champú eliminan la necesidad de utilizar botellas de plástico, y la mayoría vienen envueltas en papel reciclado o en cajas de papel. Según National Geographic, “en la actualidad, se arrojan al océano aproximadamente nueve millones de toneladas de plástico por año, es decir que, cada minuto, se tira al mar un camión de basura lleno de plásticos”.

Además, una barra de shampoo equivale a tres al envases del líquido, por lo tanto se evita el uso de los de plástico, los cuales tardan en descomponerse cientos de años.

Es concentrado para una mayor duración

La mayoría de los champús están compuestos por un 80 por ciento de agua. En promedio, una barra, te alcanzará para 80 baños, ya que dura más que dos o tres botellas de champú líquido, es decir que, no solo ahorrarás dinero, sino también viajes extras a la tienda. Un consejo para tener en cuenta es que para que las barras realmente duren lo que debe, es importante dejarlas en una jabonera que permita el drenaje, o en algún lugar en el cual no vayan a acumular agua, caso similar al de los jabones.

No usan animales para las pruebas y son 100% naturales

La mayoría de las barras contienen aceites esenciales e ingredientes naturales, y no fueron probadas en animales. Una ventaja más, es que el champú en barra está libre de aceite de palma, un componente relacionado con la deforestación y la degradación del hábitat. Esto no sucede con las champús de botella, ya que muchos de ellos están compuestos por conservantes y productos químicos que remueven los aceites naturales del pelo y resecan el cuero cabelludo.

Las restricciones de seguridad en el aeropuerto ya no son una preocupación

Uno de los grandes problemas de las personas que viajan es que revisen tu valija, pregunten si los líquidos superan el límite de 100 ml y que se derrame. Pues, una gran ventaja es que con las barras de champú se descartan ambas posibilidades, nadie se llevará un jabón en barra y mucho menos se arruinará tu ropa. Incluso es perfecta para tu mochila, si haces un viaje o una excursión y necesitas llevar poco equipaje. Además, una ventaja más es que cuentas con la condición del producto para poder utilizarlo en un río, lago o mar, ya que al no llevar componentes químicos no es contaminante.

Beneficios para tu cuerpo

Todos los ingredientes del champú en barra son naturales, no contienen químicos, sulfatos ni parabenos que en cierto tiempo puede llegar traer consecuencias graves para nuestro organismo. Además, tendrás cambios positivos en tu cabello ya que al ser productos naturales, puede ser aplicado a cualquier tipo de cabello y mejora la piel del cuero cabelludo.

Recidar nos deja algunas marcas que producen estos productos, como Vida Eco Artesano, Misha Rastrera, Faria Perú y Nazhia Organics.

