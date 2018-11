Cómo postular a Beca 18: Requisitos, cronograma, examen de preselección y seleccionados

Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), en su modalidad ordinaria, está dirigido a jóvenes de colegios públicos y privados, pero en situación de pobreza o pobreza extrema.

Para 2019, Pronabec ofrecerá 3.933 becas para estudiar en una universidad o instituto superior. ¿Estás interesado? A continuación detallamos más sobre el programa y sus requisitos y condiciones.

¿Qué cubre Beca 18?



El programa nacional ofrece becas integrales que incluyen la inscripción, matrícula, pensión de enseñanza, materiales de estudio, idioma, gastos de alimentación y movilidad local, alojamiento, tutoría, seguro médico y titulación de los beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para postular a Beca 18?

Tener nacionalidad peruana.

Tener menos de 22 años a la fecha de efectuarse la convocatoria, para las modalidades Ordinaria, Albergue, VRAEM, Huallaga, EIB y CNA.

Haber estudiado la secundaria en una institución educativa de Educación Básica Regular y/o Básica Alternativa, pública y/o privada en el territorio nacional, reconocida por el Ministerio de Educación.

El promedio general de tus notas en los tres últimos años de secundaria deben ser:

Estar focalizado como Pobre o Pobre extremo en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) para las modalidades Ordinaria y Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Para las becas VRAEM, Huallaga, Fuerzas Armadas, Albergue, Repared y CNA, acreditar la situación especial o de vulnerabilidad.

Haber logrado el ingreso a una institución y carrera elegibles por el Pronabec.

Proporcionar la información solicitada en el Sistema Integrado de Becaas (SIBEC). Cumplir con la postulación electrónica.

¿Cómo sé si estoy en el tercio superior?

El tercio superior da información sobre el desempeño académico del estudiante en relación a sus compañeros de colegio. Para calcularlo se utilizan las notas de los estudiantes en los dos últimos grados concluidos de la secundaria. Para ello se usa la información del Ministerio de Educación registrada en el Sistema de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

¿Qué pasa si el SIAGIE no tiene la información de las notas? En ese caso se establecerá una nota mínima equivalente al tercio o medio superior para cada modalidad.

¿Cómo saber mi clasificación socioeconómica?

Para saber la clasificación socioeconómica, el postulante deberá ingresar al siguiente enlace y completar la información que se requiere. Además, responder dos preguntas como si fuera el jefe de familia.

Una vez respondidas las consultas, el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) arrojará la clasificación socioeconómica de su hogar.

Si en caso no su hogar no tiene la clasificación socioeconómica del Sisfoh, debe acercarse a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de su distrito o provincia. Allí deberá presentar su DNI y la de todos los integrantes del hogar. En caso uno de ellos no tenga DNI, se deberá llevar el acta de nacimiento. También debe llevar recibo de luz y agua.

Pronabec informó que el trámite de clasificación socioeconómica es gratuito y demora hasta 25 días hábiles.

¿Cómo postular al examen nacional de preselección?

El postulante deberá ingresar a la página web del Pronabec y dar clic en la pestaña Beca 18. El registro se realiza en el módulo de inscripción.

y dar clic en la pestaña Beca 18. El registro se realiza en el módulo de inscripción. Luego, tendrá que crear una cuenta: llenar ficha con DNI, correo electrónico y datos personales. Se le asignará un usuario y clave de acceso.

Finalmente, deberá validar el expediente virtual completo mediante firma electrónica y verificar si todo está correcto.

Si en caso el postulante es menor de edad, deberá cargar la declaración jurada de autorización para inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP) firmada por su representante (madre, padre o apoderado) al módulo correspondiente.

Los elegidos rendirán el ENP el 16 de diciembre próximo. Solo los preseleccionados podrán postular a Beca 18 en 2019.

¿Hasta cuándo tengo plazo para postular a Beca 18?

Pronabec remarcó que el 23 de noviembre vence el plazo para que jóvenes de alto rendimiento escolar y escasos recursos económicos puedan inscribirse en el Examen Nacional de Preselección de Beca 18.

¿Cuántas becas de Beca 18 serán entregadas en 2019?



Beca 18, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), ofrece 3.933 becas para estudiar en una universidad o instituto superior en el 2019.

¿Cuál es el cronograma de Beca 18 2019?

ETAPA DE PRESELECCIÓN

Inscripción para el examen nacional (15 de octubre al 23 de noviembre de 2018)

Validación para el examen nacional (15 de noviembre al 5 de diciembre de 2018)

Publicación de inscritos APTOS (Solo 6 de diciembre de 2018)

Examen nacional de preselección (16 de diciembre al 16 de diciembre de 2018)

Publicación de preseleccionados (Hasta el 4 de enero de 2019)

ETAPA DE POSTULACIÓN A LA BECA

Primer momento de postulación





Apoyo y orientación para la postulación (Hasta el 26 de agosto de 2019)

Postulación electrónica (21 de enero al 20 de marzo de 2019)

Validación y subsanación de observaciones de la postulación (15 de febrero al 25 de marzo de 2019)

Publicación de seleccionados (27 de marzo al 27 de marzo de 2019)

Aceptación y formalización de la beca (28 de marzo al 17 de abril de 2019)

Publicación de becarios adjudicados (Hasta el 23 de abril de 2019)

Segundo momento de postulación