PPK cantó por más de 7 horas ante comisión Lava Jato

Con la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) a la cabeza, los integrantes de la Comisión Lava Jato llegaron a Palacio de Gobierno para interrogar al presidente Pedro Pablo Kuczynski por sus presuntos vínculos con la cuestionada empresa Odebrecht.



La sesión duró más de siete horas y, al término de la misma, Bartra manifestó que Kuczynski respondió unas 100 preguntas. La fujimorista también reveló que hubo ciertos inconvenientes con los abogados del jefe de Estado.



Mauricio Mulder (Apra), integrante del grupo de trabajo, dijo que Kuczynski tuvo respuestas obvias y que cuando se le consultó sobre los negocios de sus empresas con Odebrecht, indicó no saber nada y que le consulten a su exsocio Gerardo Sepúlveda.



Mauricio Mulder tras reunión de comisión Lava Jato con PPK

‘MURALLA CHINA’

“Sigo pensando que lo de la ‘muralla china’ (utilizada por Kuczynski y Sepúlveda en sus empresas) es un cuento. No hay esclarecimiento alguno y siguen las mismas dudas sobre Kuczynski, precisó el aprista.



Mulder agregó que respecto al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde se señala que depositó miles de dólares a su chofer, José Bernaola, y al legislador oficialista Gilbert Violeta, el mandatario lo calificó de malo y que no era correcto.



En su Twitter, Kuczynski escribió: “Con apertura democrática y transparencia, respondí a todas las interrogantes de la Comisión Lava Jato. Estoy dispuesto y siempre lo estaré a colaborar en las investigaciones, con la plena convicción que no cometí actos indebidos durante mi ejercicio profesional, ni antes ni ahora”.



‘DOBLE RASERO’

De otro lado, la premier Mercedes Aráoz criticó a la Comisión Lava Jato por, según dijo, filtrar información de la UIF sobre transacciones bancarias relacionadas al jefe de Estado.



“Tienen una actitud que demuestra un doble rasero, porque para ellos lo ancho y para otros lo angosto… Es una comisión que ya está ilegítima y desprestigiada… Hay un tema serio de sesgos y malas intenciones”, manifestó.



Por su parte, la fujimorista Bartra negó que haya irregularidades en la difusión del informe de la UIF. Precisó que el documento no era reservado y que no lo filtraron, pero que de todas maneras investigarán lo ocurrido.

VILCATOMA: VOTOS DE VACANCIA SE ESTÁN COMPRANDO Y SUBASTANDO

Junto a la Comisión Lava Jato que llegó a Palacio de Gobierno, estuvo la congresista Yeni Vilcatoma (No Agrupados), quien pese a su insistencia no pudo ingresar, ya que no estaba en la lista de parlamentarios autorizados para participar en el interrogatorio a Pedro Pablo Kuczynski.



“Lo que han hecho es una arbitrariedad y demuestra que tienen miedo a mi investigación”, aseveró Vilcatoma, al denunciar que ‘los votos para la vacancia de Kuczynski se están comprando y subastando’.

