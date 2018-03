PPK: Congreso admite pedido de vacancia presidencial con 87 votos [VIDEO y FOTOS]

El Congreso de la República admitió este jueves el pedido de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral permanente.

La medida fue aprobada con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. Las bancadas de Peruanos por el Kambio y de congresistas no agrupados, entre ellos, tres ex oficialistas y el grupo de Kenji Fujimori, decidieron no respaldar la moción.

El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, ya realiza las coordinaciones para fijar la fecha del debate del pedido de vacancia presidencial.

PPK: Congreso admite pedido de vacancia presidencial con 87 votos

El Congreso de la República, mayoritariamente fujimorista, necesita de 87 votos para vacar al Presidente de la República, el mismo número con el que se aprobó la moción este jueves.

La premier Mercedes Aráoz se pronunció: “Estamos poniendo en riesgo al país sobre cosas que no están fundamentadas. No podemos aceptar una decisión apresurada . Que la venganza del indulto no se realice”, dijo.



