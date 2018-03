PPK, confiado sobre debate y votación de vacancia: “Yo sé que el jueves nos irá bien” [VIDEOS y FOTOS]

A tres días de debartirse y votarse en el pleno del Congreso la moción de vacancia en su contra, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) expresó su confianza de superar nuevamente este proceso.



“Yo sé que el jueves nos irá bien”, dijo PPK, en un discurso en la ciudad amazónica de Iquitos ante centenares de pobladores tras poner en marcha el proyecto de agua potable para el distrito de Punchana.



“Yo no abandono, yo no me rindo porque la misión no ha terminado. Lo que Dios nos pidió que hiciéramos y lo que el pueblo nos eligió para hacer, lo haremos junto con ustedes”, indicó PPK, cuyo mandato es por cinco años y culmina el 2021.



“Yo también tengo punche, porque no me dejo patear por injusticias. Injusticias y abusos y mentiras, nosotros siempre vamos a luchar por el pueblo”, agregó el mandatario, que se encontraba acompañado de cuatro de sus ministros.



El Congreso –dominado por la oposición encabezada por Fuerza Popular– debatirá y votará este jueves una moción de vacancia presidencial por “incapacidad moral” en contra de PPK, quien sobrevivió hace tres meses a otro pedido similar.



En entrevista con Trome, PPK aseguró que el Perú sufrirá “un golpe de Estado” si el Congreso lo destituye. La premier Mercedes Aráoz, por su parte, advirtió que existe una acción psicosocial para dañar la moral del presidente a fin de empujarlo a la renuncia.



Para aprobarse la vacancia se necesitan más de las dos terceras partes del Congreso, es decir 87 votos a favor, y las bancadas que impulsan esta moción suman hasta el momento poco más de 80 adhesiones, pero la cifra puede subir. (Con información de AFP)

