PPK: Congreso debatirá nuevo pedido de vacancia el jueves 22 de marzo [VIDEO]

El Congreso de la República debatirá la nueva moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra el mandatario contra Pedro Pablo Kuczynski , el próximo jueves 22 de marzo.

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, informó que la sesión se realizará el próximo de jueves 22 será a partir de las 10 a.m.. PPK deberá presentarse ante el pleno con su abogado, Alberto Borea.



Recordemos que esta medida fue aprobada con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. Las bancadas de Peruanos por el Kambio y de congresistas no agrupados, entre ellos, tres ex oficialistas y el grupo de Kenji Fujimori, decidieron no respaldar la moción.

La dinámica de la sesión será la misma que se aplicó en diciembre del 2017 cuando PPK se presentó ante el Congreso acompañado de Borea.

El dato curioso: El 22 de marzo, día que se decide el futuro de PPK al mando del país, coincide con el cumpleaños del vicepresidente Martín Vizcarra.

PPK: Congreso admite pedido de vacancia presidencial con 87 votos