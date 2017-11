PPK: "Fujimori está enfermo en la cárcel, vamos a ver qué hacemos" [VIDEO]

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), volvió a pronunciarse ante un eventual indulto a Alberto Fujimori. Esta vez, el mandatario aprovechó su presencia en el XVIII Foro Iberoamérica en Argentina para recordar Fujimori. Así como lo lees.



"Fujimori nos hizo entrar a APEC. Ahora está en la cárcel, está enfermo, vamos a ver qué hacemos, y eso será noticia en algún momento, pero no podemos seguir siempre en lo mismo. Tiene que haber un cambio, romper esquemas, buscar nuevas ideas", dijo PPK al finalizar su intervención.



Esta no es la primera vez que PPK da entender que le dará el indulto a Alberto Fujimori, quien cumple prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.



Hace un mes, PPK mencionó que su Gobierno se encontraba revisando la salud del líder del fujimorismo.



“Seguimos con mucho cuidado la salud de la gente interna de edad, que sean el señor Alberto Fujimori u otros. O sea, que tenemos que tener cuidado. No quiero un nuevo Leguía”, dijo PPK en diálogo con RPP.



"El indulto es algo humanitario, no es un perdón", había dicho PPK anteriormente.