El presidente Pedro Pablo Kuczynski se está quedando solo. Y es que tras concederle el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori, quien estaba recluido en el penal Barbadillo por homicidio calificado y secuestro agravado, algunos de sus ministros y congresistas han decidido renunciar a sus respectivos cargos.



Dieron un paso al costado. El primero en renunciar fue el congresista de Peruanos Por el Kambio, Alberto de Belaunde, quien desde un inicio informó que renunciaría si PPK le otorgaba el indulto a Fujimori. Y así fue.



A través de un comunicado que hizo público en Twitter, el legislador explicó los motivos de su renuncia: "En ningún momento se nos informó que ya se había presentado una solicitud por parte del reo (Alberto Fujimori) y que esta venía siendo procesada con inusitada rapidez [...] esto quiebra la necesaria relación de confianza que un congresista oficialista debe tener con el Gobierno que apoya".



A De Belaunde le siguieron sus colega de bancada Gino Costa y Vicente Zeballos. "Respeto la prerrogativa del Presidente de la República de conceder el indulto humanitario, pero no comparto la manera cómo se ha ejercido. Lamento tener que anunciar que en los próximos días formalizaré mi renuncia a la bancada de Peruanos Por el Kambio", escribió Gino Costa en su cuenta de Twitter.



En tanto, este miércoles se confirmó la renuncia de Zeballos. "Voy a respetar todos los reglamentos internos", dijo a La República.



Peruanos Por el Kambio se queda con 15 congresistas.



El pasado 22 de diciembre, Carlos Basombrío informaba sobre su renuncia a través de Twitter: "Salgo de hablar con el presidente (...) Le he reiterado mi renuncia y él la ha aceptado. Se hará efectiva después de fiestas para tener una transición ordenada".



Hoy también se conoció la renuncia del titular de Cultura Salvador de Solar. "He presentado mi renuncia al cargo de Ministro de Cultura. Agradezco al Presidente de la República por haberme dado la oportunidad de servir a nuestro país", escribió del Solar esta tarde.



A la renuncia de Del Solar sumaron las de Máximo San Román, Hugo Coya, Juan Carlos Cortés, Roger Rodríguez Santander y Natalia Sobrevilla.



Máximo San Román decidió dar un paso al costado y no seguirá como consejero presidencial ad honorem del presidente Pedro Pablo Kuczynski.



La decisión de San Román fue luego de tener una conversación privada entre PPK y la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, quien se quedará en su cargo.



Según El Comercio, San Román decidió retirarse luego que fuera increpado por mantener una “agenda propia” y hacer declaraciones sin haber coordinado con PPK.



Esta es la lista de funcionarios y figuras que han presentado su renuncia:

​

1. Alberto de Belaunde (Congresista PPK)

2. Vicente Zeballos (Congresista PPK)

3. Carlos Basombrío (Ministerio del Interior)

4. Salvador del Solar (Ministerio de Cultura)

5. Máximo San Román (Asesor presidencial Ad honorem)

6. Hugo Coya (Presidente del IRTP)

7. Juan Carlos Cortés (Preidente de SERVIR)

8. Roger Rodríguez Santander (Director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)

9. Natalia Sobrevilla (Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú)

10. Víctor Quinteros Marquina (Director de Registro e Investigación Forense y Gerente de Búsqueda de Personas Desaparecidas - Minjus)

11. Daniel Sánchez Velásquez (Secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - Minjus)

12. Josefina Townsend (Conductora de 'TV Perú Mundo')

13. José Carlos Yrigoyen (Conductor del programa 'EntreLibros')