PPK sobre indulto a Alberto Fujimori: "Yo no quiero un nuevo Leguía"

El posible indulto a Alberto Fujimori es uno de los temas más polémicos a nivel nacional. Y la posición del Gobierno, especialmente la del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aún no es clara. Sin embargo, esta mañana, el mandatario parece haber dado luces de una decisión.



“Seguimos con mucho cuidado la salud de la gente interna de edad, que sean el señor Alberto Fujimori u otros. O sea, que tenemos que tener cuidado. No quiero un nuevo Leguía”, dijo PPK en dialogo con RPP.



¿Qué quiso decir PPK? Que no quiere enfermos que mueran en la cárcel, por ello hizo alusión a Augusto Leguía. Como se recuerda, Leguía, dos veces presidente del Perú, murió anciano, enfermo y sin asistencia médica en un hospital del Callao.



"Estamos viendo la salud no solo de Fujimori, sino de otros presos para que tengan un final digno”, agregó Kuczynski.



Asimismo, habló sobre los cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. PPK dijo no conocer a Orlando Franchini Orsi, nuevo presidente de la comisión y negó que la salida de Marisol Pérez Tello como ministra de Justicia y Derechos Humanos esté relacionada con un eventual indulto a Alberto Fujimori.