PPK también sería interrogado por el caso ‘Kenjivideos’ [FOTOS]

SENADORES I

Alberto de Belaunde planteó volver a tener una Cámara de Senadores, con 50 miembros, para así mejorar la calidad de las leyes y la imagen del Congreso. No me diga...



SENADORES II

No pasó mucho tiempo y el fujimorista Mario Mantilla dio con palo a la propuesta. Dizque originaría un mayor gasto al Estado, ya que se contaría con 50 senadores y 170 diputados. Hummm...



¿Y LOS VIDEOS?

Moisés Mamani la hace larga con los videos sin editar que han sido pedidos por el Ministerio Público y la Procuraduría. El ‘espía’ aseguró que dará una conferencia para informar todo. Ayayay...



INTERROGADO

Fuentes de la Fiscalía nos informan que PPK también será interrogado por el caso ‘Kenjivideos’. Será el último en cantar, ya que antes desfilarán Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y otros. Uyuyuy...

RENUNCIAR

Oído a la música. Los funcionarios públicos que quieran postular en las elecciones regionales y municipales del domingo 7 de octubre podrán renunciar a sus cargos hasta el 10 de abril. Ya saben...



LITERATURA

Yehude Simon dice que se alejó tres días del mundanal ruido para ‘oxigenarse’ de la atmósfera política. Afirma que se leyó dos libros: ‘La divina comedia’, de Dante Alighieri, y ‘Retrato en sepia’, de Isabel Allende. Vale...



‘CHITÓN BOCA’

Desde el 24 de marzo, tres días después de su renuncia, PPK está ‘chitón boca’ en las redes. En su último tuit se quejó de persecución y venganza política en su contra. Vamos a ver qué dice la Fiscalía...