PPK: Miguel Torres dijo que declaraciones del presidente dan ‘vergüenza’ [VIDEO y FOTOS]

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en entrevista concedida en exclusiva a Trome, aseguró que vacarlo de su cargo sería como dar un golpe de Estado. Esta y otras declaraciones no fueron ajenas a la clase política.



Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular, indicó que las respuestas dadas por el jefe de Estado son una ‘vergüenza’, pues buscaría confundir a la población. “No somos tontos, él mismo ha hecho golpes con sus mentiras, su moralidad ambivalente y sus intereses personales”, manifestó.



A su vez, Roberto Vieira (No Agrupados) indicó que PPK ‘no está habilitado moralmente para seguir como mandatario’. “Yo le recomendaría al Presidente que renuncie”, precisó.



‘NO HAY CAUSAL’

En defensa del jefe de Estado salió el ministro Abel Salinas (Salud), quien aseguró que no existe ninguna causal para vacarlo. “Lo que quiere la población son más obras, más agua, más pistas, más salud y por eso trabajamos”, acotó.



Para Juan Sheput (Peruanos Por el Kambio), el verdadero motivo que impulsa la vacancia es el odio por el indulto otorgado a Alberto Fujimori. “Dicen que tienen nuevas pruebas, pero eso es mentira”, puntualizó.