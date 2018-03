Congreso aceptó renuncia de PPK: Así fueron destituidos otros tres presidentes [FOTOS]

Luego de que el Congreso de la República aceptara la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y declarara la vacancia a la Presidencia de la República, recordamos cómo fueron destituidos otros mandatarios a lo largo de la historia del Perú.



La Resolución Legislativa del Congreso que destituyó a Alberto Fujimori, por ejemplo, declaró la vacancia del presidente por " la permanente incapacidad moral".



Como se recuerda, días antes del 21 de noviembre del 2000, el ahora indultado ex presidente había renunciado a la presidencia del Perú desde Japón vía fax.



Otro presidente que fue vacado de su cargo por el Congreso de la República fue José de la Riva-Agüero. Esto ocurrió durante la primera parte de la época fundacional de la República y tras una intensa pugna.



Tiempo después, Riva-Agüero señaló en un manifiesto que se reunieron 38 diputados de 69, y que 27 votaron su destitución.



En 1914, el Congreso destituyó al presidente Guillermo Billinghurst. El mandatario fue atacado por la oposición desde el inicio, y el 4 de febrero de ese año se vio obligado a firmar su dimisión que decía: “En vista de la actitud asumida por la guarnición de Lima, invocando la defensa de la Constitución, dimito la presidencia de la República, como se me exige”.



Según El Comercio, Billinghurst fue conducido a Chorrillos donde se le embarcó en una balandra que era propiedad de los socios del Club Regatas. El ex mandatario fue obligado a salir del país.



