Mientras en el Congreso aprobó el pedido de vacancia por incapacidad moral del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la pregunta sobre qué tipo de elecciones se convocarían en el caso que los vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz decidan renunciar a su cargo es la gran duda de los peruanos.



Para el congresista aprista Mauricio Mulder, si se presentase una circunstancia como esa, “el presidente del Congreso (Luis Galarratera) tiene que convocar a elecciones”. “No dice elecciones presidenciales”, añadió, citando el precedente del año 2000, cuando procedió la vacancia contra el expresidente Alberto Fujimori al no aceptar su renuncia.



“Es bien claro, ya se interpretó esto en el Congreso. Cuando ocurrió la coyuntura del 2000, los congresistas que habían sido elegidos en el 2000 dijeron ‘nuestro periodo dura cinco años’. La presión hizo que se emitiera una modificación constitucional para que recortaran su periodo a un año. Eso fue único e irrepetible. Ya no podría ocurrir lo mismo”, señaló Mauricio Mulder.



Mauricio Mulder: 'Si se vaca a PPK solo habría elecciones presidenciales'

En la misma línea opinó la legisladora fujimorista Luz Salgado que, en una nueva interpretación auténtica del artículo 115 de la Constitución del Perú, precisó que si los vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz deciden no suceder en el cargo a PPK, “Luis Galarreta tendría que llamar solo a una elección de presidente y vicepresidentes, no del Congreso”.



¿Y qué dice el mencionado artículo? “En caso de impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones”.



Pero, ¿qué clase de elecciones se convocarían de darse este último escenario? De acuerdo al constitucionalista Domingo García Belaunde, se elegiría a un nuevo mandatario ya que lo que se “está vacando es la Presidencia (de la República), no se va al Congreso de la República y además eso está (contemplado) en el título del presidente)”.



¿Qué elecciones se convocarían en caso de renuncia de vicepresidentes? Explica el constitucionalista Domingo García Belaunde

“Lo que pasa es que la gente se confunde porque el 2001 hubo elecciones generales que incluía a presidente y congresistas pero para llegar a eso se hizo una reforma constitucional expresa para ese momento de carácter transitorio. Nada más”, precisó García Belaunde en entrevista con Canal N.



“Si quisiéramos hacer las elecciones generales, tendríamos que hacer una reforma constitucional que modifique el periodo presidencial, que modifique el periodo parlamentario, que cese a los congresistas también y convocar a elecciones. Así de simple. Nadie ha vacado al Congreso. Lo que está en juego es la vacancia del presidente”, finalizó.

