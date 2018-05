PPK viajó por carretera al Cusco [FOTOS]

Entérate de lo último de la política peruana con nuestras 'Pepitas'.



NEGOCIOS

Uno de los documentos incautados por la Fiscalía en la casa de PPK lleva el título ‘Perú Business’. Y un folder es titulado ‘Cartas Odebrecht’. La cosa se pone color de hormiga para el ‘gringo’...



AL CUSCO

Hablando de PPK, se dio un viajecito por carretera al Cusco. Cuenta que tomó la vía por Nasca y admiró los preciosos paisajes que aparecieron en su camino. Ayayay...



REHENES

En las redes critican al documental ‘Rehenes’, de Netflix, porque le dan tribuna al senderista Carlos Incháustegui y toman por cierto que a ‘Tito’, el segundo de Cerpa Cartolini, lo mataron los ‘gallinazos’...

CAMPAÑAS

No solo candidatos a alcaldes, sino también los congresistas están en campaña. Cuidadito nomás, que la ‘semana de representación’ es para chambear y no para hacer propaganda...



KENJI

En una columna escrita para un diario local, Kenji pide disculpas por haber escuchado ‘el sucio chantaje’ de Moisés Mamani. Dice que debió echarlo de su oficina. En las redes no le creen...

PROTAGONISTAS

Carlos Basombrío publica en Twitter una foto del premier Villanueva saludando a ‘Mamani Bond’. Dice que ambos son ‘protagonistas principales de un gobierno... El primero lo negó tres veces. El segundo cometió delitos en su empeño’. Humm...



CONGRESO

Nadie se explica por qué el presupuesto del Congreso se ha incrementado en 90 millones de soles este año. No se pasen...