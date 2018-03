PPK: ‘Vitocho’ García Belaunde piensa que lo mejor que puede hacer es renunciar [VIDEOS y FOTOS]

Después del ‘terremoto Jorge Barata' que azotó la política peruana, casi nadie salió ileso. Existen muchas dudas en la población sobre la transparencia de los fondos de campaña en los principales partidos políticos. Sobre el caso Odebrecht, Trome conversó en exclusiva con uno de los líderes de Acción Popular, Víctor Andrés ‘Vitocho’ García Belaunde, quien evocó hoy más que nunca la honestidad del expresidente, su tío, Fernando Belaunde Terry.



Congresista García Belaunde, usted pidió que PPK dé un paso al costado antes de las declaraciones de Barata. ¿Se reafirma en su pedido?

Sí, creo que es la solución para el país. Es mejor que el presidente, por iniciativa propia, dé un paso al costado y no haga que el Congreso lo vaque en un proceso, que para él va a ser un poco más traumático y también para el país.



¿Este escenario que usted plantea no sería malo para el crecimiento económico y la gobernabilidad del país?

No, más bien al revés, su permanencia es un problema de gobernabilidad.



Algunos como César Hildebrandt plantean que gobierne Martín Vizcarra un año y luego convoque a elecciones, ¿qué opina?

Mire, yo propuse eso desde un primer momento, que se adelanten las elecciones, pero ese es un tema mucho más complejo, ya que implicaría algún tipo de cambio constitucional que no sería fácil de adaptar. Sin embargo, en todo caso, empecemos por la sucesión presidencial y luego tendremos tiempo suficiente para poder pensar qué hacer.



El abogado Alberto Borea dice que se debe defender la institucionalidad de la Presidencia, que Kuczynski debe terminar su mandato, ¿qué tiene que decir?

Bueno, es abogado de Kuczynski; por lo tanto, está hablando en nombre de su cliente.



Usted es un político de larga trayectoria. Defina en pocas palabras qué es lo que piensa de toda esta corruptela que se vive en el Perú.

Que es una cosa terriblemente mala para el país. Que es una situación de desánimo, de indignación, que desmoraliza al pueblo; que el pueblo pierde la fe en su país, en su gobierno, en su gente, en su clase de dirigentes. Es realmente una epidemia que es difícil de combatir, pero hay que hacerlo.

¿Cree que Barata dice toda la verdad o está encubriendo a algunos?

No, yo creo que Barata está diciendo toda la verdad. Probablemente, no diga más de lo que sabe, porque tendrá que responder solamente las preguntas que le hacen.



PPK, Keiko, Alan, Villarán han salido a decir que ellos no recibieron nada. ¿Considera que se están burlando de la opinión pública?

Bueno, en teoría, ellos personalmente no han recibido nada, pero sus allegados sí y evidentemente es para ellos o para beneficio de ellos.



Por ejemplo, Barata ha dicho que a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya les entregó 500 mil dólares y luego en la segunda vuelta los otros 500 mil. ¿Para usted resulta evidente que Keiko sabía de ese aporte?

Diría que es difícil e imposible que no haya sabido.



KENJI

Todo parece indicar que Kenji va a formar su propio partido, ¿le hace bien a la política peruana?

Yo creo que no le hace bien a nadie, porque en el Perú tratamos de formar con mucha dificultad partidos y los partidos que están partidos no le hacen bien a la democracia.



¿Es cierto que los que tienen más complicada su situación son Ollanta Humala y Susana Villarán, ya que eran funcionarios públicos?

Sí, los que han ejercido algún cargo en el Estado durante los pagos de sobornos o entrega de donaciones son los que directamente van a sufrir mucho las consecuencias.

Kenji Fujimori

Explíquele a la gente, ¿cuáles serían los delitos de algunos de los implicados? Porque ellos podrían decir que han sido aportes de campaña y eso no es ilegal.

El aporte de campaña no es ilegal hasta el día de hoy, pero lo que sí es ilegal o incorrecto o irregular es que reciban aportes en efectivo en grandes cantidades y que no los bancaricen, que no los registren, que no los declaren y que los usen sin conocimiento, no en forma regular.



Alan insiste en decir que otros recibieron y él no, ¿le cree?

Bueno, él no ha recibido (sonríe). Probablemente diga la verdad. El problema no es él, el problema es su entorno.



¿Alejandro Toledo debe estar preso?

El tema de Toledo es el más claro de todos y por supuesto que sí.



Y en el caso de Ollanta y Nadine, ¿qué opina de su encarcelamiento?

Mire, creo que la prisión preventiva por 18 meses, en un país donde la justicia es tan lenta, es una exageración, pero a raíz de lo que está saliendo últimamente, yo diría que probablemente tenga justificación.



¿Qué debe pasar con Alva Castro, Susana de la Puente, Avi Dan On, quienes supuestamente fueron los intermediarios para recibir el dinero?

Tienen que ser investigados y establecer sus responsabilidades, porque han recibido dinero de origen oscuro y ellos deben haber sabido, intuido, que ese dinero tenía un origen sucio o poco claro.



¿Por qué en el Perú no hemos aprendido la lección que dejó la ‘salita’ de Vladimiro Montesinos?

Bueno, porque yo creo que todo empieza por ahí (sonríe). Y la gente ha creído o ha visto eso como algo muy natural en nuestra sociedad y lejos de rechazarlo, lo ha asimilado.



¿Por qué está tan arraigada la corrupción en nuestro país?

El origen es colonial. Hay que recordar que todos los grandes conquistadores y virreyes del Perú acababan con grandes palacios en España. Basta ver el Palacio de la Virreina en Barcelona, por ejemplo, que es la esposa de un virrey del Perú. Entonces, ahí uno se da cuenta. Por eso es que a finales de la colonia se establece el juicio de residencia, que es casualmente para que los virreyes rindan cuenta de todo lo que habían hecho durante su gestión.

CHIM PUM CALLAO

Sin ir muy lejos de Lima, usted calificó a ‘Chim Pum Callao’ como una banda, ¿se reafirma en eso?

Totalmente. Y los hechos últimos lo demuestran: robos, asaltos, saqueos de la municipalidad, saqueos de la región y hasta asesinatos.



¿Qué hacemos para limpiar y descontaminar la política?

Bueno, la impunidad hay que desterrarla, ya que la impunidad alimenta la corrupción. Si empezamos a castigar más y más fuerte y más seguido, la corrupción tendrá que ir bajando.



Algunos analistas opinan que los ‘beneficiados’ de todo este desagüe político son Julio Guzmán y Alfredo Barnechea, ¿comparte esa opinión?

Sí, y algún otro que pueda surgir. Algún extremista.



¿Hay peligro de que un radical izquierdista ‘asome por la ventana’?

Cuando una sociedad está tan enferma como la peruana, sucede como en España en los años 30, una guerra civil. Como en Venezuela con la aparición de Chávez, en Cuba con la aparición de Fidel Castro, en Argentina con la aparición de los militares. O cuando hay un estado parecido al que pasa en este momento el Perú, surge pues un radicalismo.



¿Le parece legítima en este momento la frase ‘que se vayan todos’?

A ver, digamos, no sé si sea legítima, pero hoy día es muy común. Más que legítima, es muy común y muy deseada. Lo que pasa es que el vacío, a veces, resulta peor que la enfermedad.



¿Confía en el trabajo que está haciendo la Fiscalía?

Yo creo más en la Fiscalía de Lava Jato que en la Fiscalía de Odebrecht. Creo más en el fiscal Vela, en los que acaban de estar en Brasil, que en el fiscal Castro.



Gracias, congresista García Belaunde, y que por encima de todo siempre reine la lucha contra la corrupción para el progreso del Perú...

Muchas gracias a ti.



(Oscar Torres)