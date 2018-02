¡Cuidado! Presuntos explotadores sexuales ofrecen trabajo a señoritas con 'jugosos' sueldos 

¿Eres mujer y estás buscando ‘chamba’? ¡Ten cuidado! El programa radial ‘Despierta, denuncia’, iniciativa del Ministerio del Interior (Mininter), alertó que presuntos tratantes ofrecen puestos de trabajo para señoritas con pagos entre 200 y 400 soles al día.



El equipo periodístico de esta radio, que se trasmite por ‘Stereo Villa’ 101.7 FM, en los distritos de Lima Sur, llamó a diez números telefónicos de anuncios de ofertas laborales publicados en diarios nacionales. Pedían jóvenes con ‘buena presencia’ para que ocupen diversos puestos, como azafatas, masajistas, anfitrionas y modelos a cambio de horarios flexibles.



“Necesito para sauna de caballeros, pagos diarios 300 soles, horarios flexibles. S. Miguel C. 941-295-856”, decía en uno de los anuncios, en donde se solicitaba masajista. En otra publicación figuraba: “masajista, terapéuticos, musculares, spa caballeros, con o sin experiencia. 964-336-050”.



“El trabajo es para atención a caballeros, por eso el pago es 400 soles. Por clientes cobramos 200 soles, 100 para ti y 100 para mí”, señaló el contacto que contestó a uno de los números en los anuncios de trabajo, quien se identificó como Darek. En tanto, una presunta proxeneta indicó que el pago será de acuerdo al físico. “Sabes de que se trata, ¿no? Ven arreglada para tomarte fotos. Necesito verte físicamente para saber cuánto te pagaría”, dijo.



Los presuntos tratantes en Lima citan a sus futuras víctimas para una entrevista laboral en los cruces de avenidas, ubicadas en Miraflores, Jesús María, La Victoria y Breña. El director general de Seguridad Democrática del Mininter, Miguel Huerta Barrón, aconsejó no ir solos a entrevistas sospechosas, no enviar fotos íntimas por redes sociales y no aceptar citas laborales en lugares públicos.



“Los anuncios de trabajo publicados en los diarios son una forma muy recurrente de captar víctimas”, agregó Huerta. Por su parte, el coronel Freddy Castillo Luque, titular de la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, informó que una de las modalidades que más se usa para ese delito es ofrecer trabajo como anfitriona o modelo.