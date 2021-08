Tiene solo 17 años y con su talento y esfuerzo Milton Rojas Inoñán acaba de ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) mediante Concurso de Admisión y con el mérito de ocupar primer puesto del Cómputo General.

Trome conversó con este joven cuyos padres, Rogelio y Carmen Rosa, a pesar de atravesar dificultades económicas que se agudizaron con la crisis por la pandemia, no dejaron de inculcarle valores y el ejemplo del trabajo y esfuerzo personal para lograr los objetivos.

“En diciembre acabé quinto de secundaria y es la primera vez que postulo a la UNI. Estoy emocionado, me he preparado desde que estudiaba en el Colegio Saco Oliveros y estuve mucho tiempo pensando qué carrera estudiar. Investigando, me llamó la atención Ingeniería de Telecomunicaciones y he visto que tiene un campo laboral que está creciendo. Postulé, ingresé y estoy listo para estudiar con muchas ganas eso”, dijo Milton a Trome.

Milton Rojas, joven de 17 años, ocupó el primer puesto del cómputo general del examen de admisión a la UNI. (Foto: Trome / Jessica Vicente)

VALIOSO TIEMPO

Su papá es costurero, su mamá vendía ropa y canchita en mercados, y con su hermanito de seis años viven en una casa alquilada en el Callao. Una tía lo apoyó con computadora e impresora, y recién hace poco pudo tener Internet fijo.

Milton explicó que en el sistema virtual las pruebas (que dan en tres días) las preguntas son más directas pero exigen más rapidez y también por eso pueden ser más tensas, pero con simulacros aprendió a controlar sus tiempos. “Dan solo una hora,, no puedes quedarte mucho en una pregunta ni hay opción para regresar a responderla”.

Añadió que es importante estar preparado en lo académico, las preguntas no son rebuscadas, “pero hay que conocer bien la teoría para poder aplicarla, ya que el tiempo y el factor emocional son fundamentales”. Consideró que inclusive el temor de que pueda haber corte de luz (como le sucedió una semana antes del examen) o de que falle el Internet .son factores que juegan en contra para la seguridad y tranquilidad que se debe sentir al dar el examen.

UN DÍA MUY FELIZ

A MIlton le gusta la Física y el Álgebra. Son sus materias favoritas, pero además luego de las clases reforzaba diversos temas “no en un horario fijo, pero sí todas las tardes y también después de cenar hasta que me diera sueño”.

El ahora ‘cachimbo’ emocionó hasta las lágrimas a sus padres con el logro de su ingreso. “Lo que más quería era ingresar. Lo del primer puesto no me lo imaginaba. Recién el domingo en la noche supimos la noticia, el mismo día en que mis padres habían completado sus dos dosis de vacunas contra Covid-19. Ha sido un día muy feliz”, nos dijo. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

*Es hincha del Sporting Cristal. Se distrae con videos de YouTube y vio un poco de las Olimpiadas.

*No es bailarín, pero en ritmos le gusta el rock y la música electrónica.

*Dice estar con el corazón tranquilo, no está enamorado. “Sino me hubiera distraído. Estuve enfocado en mis exámenes”, señaló.

*Su plato favorito: “El arroz con pollo y su cebiche”, dijo muy seguro.

PUNTAJES:

► Primer puesto: Milton Fernando Antonio Rojas Inoñan (Ingeniería de Telecomunicaciones), puntaje: 17.515

► Segundo puesto Miguel Ángel Díaz Gomero (Ingeniería de Minas), puntaje: 17.203

► Tercer puesto: Cinthia Valentín Lopez (Ingeniería de Minas), puntaje: 17.021